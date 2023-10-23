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نادي الألعاب الشتوية: اختيار حكمين كويتيين لإدارة مباريات كأس العالم لهوكي الجليد للرجال والناشئات

10/23/2023 4:31:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اختار الحكمين الكويتيين عبدالله الزيدان وشوق الهندال للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للعبة للرجال (المستوى الثالث) وكأس العالم للناشئات (تحت 18 سنة) على التوالي في إنجاز مهم لرياضة هوكي الجليد الكويتية.
وقال العجمي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب تكريمه عددا من حكام وحكمات اللعبة الكويتيين في مقر النادي إن الحكم الدولي الزيدان سيشارك في قيادة منافسات بطولة العالم للرجال المقررة في البوسنة فبراير المقبل فيما ستكون الحكمة الهندال أول حكمة كويتية تشارك في إدارة مباريات بطولة عالمية والمقررة في هنغاريا في ذات الشهر.
وأضاف أن هذين الإنجازين المهمين يشكلان بداية مهمة لاختيار المزيد من الحكام الكويتيين في البطولات المقبلة نظرا إلى الجهود المميزة التي يقدمها حكام وحكمات الكويت في اللعبة والتي تجسدت بقيادتهم المميزة للمباريات المحلية آملا نجاح الحكمين بتشريف الرياضة الكويتية في هذين المحفلين الرياضيين الدوليين.
وأكد العجمي أن مجلس إدارة النادي حريص على دعم جميع عناصر اللعبة ومن ضمنهم الحكام لتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لهم ما ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة وإنجاح مسابقاتها منوها بالمستويات العالية لحكام الكويت وحرصهم على تطوير ادائهم في المباريات.
من جانبها اعربت الحكمة الهندال عن فخرها واعتزازها بكونها أول حكمة كويتية تشارك في قيادة مباريات على هذا المستوى العالي مضيفة انها ستبذل اقصى جهودها للاستعداد بأفضل صورة لتشريف رياضة هوكي الجليد الكويتية في هذه البطولة العالمية.
واضافت الهندال ان مشاركتها في قيادة منافسات الدوري المحلي للرجال والسيدات اسهم بصقلها وجميع زملائها واكسابهم لخبرات مهمة باللعبة مثمنة دعم النادي المستمر للحكام الكويتيين واشراكهم في دورات تدريبية داخلية وخارجية ما أسهم برفع مستوى الحكام للعبة. (النهاية)

ف ش ا / ا ف ح


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