نادي الألعاب الشتوية: اختيار حكمين كويتيين لإدارة مباريات كأس العالم لهوكي الجليد للرجال والناشئات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اختار الحكمين الكويتيين عبدالله الزيدان وشوق الهندال للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للعبة للرجال (المستوى الثالث) وكأس العالم للناشئات (تحت 18 سنة) على التوالي في إنجاز مهم لرياضة هوكي الجليد الكويتية.
وقال العجمي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب تكريمه عددا من حكام وحكمات اللعبة الكويتيين في مقر النادي إن الحكم الدولي الزيدان سيشارك في قيادة منافسات بطولة العالم للرجال المقررة في البوسنة فبراير المقبل فيما ستكون الحكمة الهندال أول حكمة كويتية تشارك في إدارة مباريات بطولة عالمية والمقررة في هنغاريا في ذات الشهر.
وأضاف أن هذين الإنجازين المهمين يشكلان بداية مهمة لاختيار المزيد من الحكام الكويتيين في البطولات المقبلة نظرا إلى الجهود المميزة التي يقدمها حكام وحكمات الكويت في اللعبة والتي تجسدت بقيادتهم المميزة للمباريات المحلية آملا نجاح الحكمين بتشريف الرياضة الكويتية في هذين المحفلين الرياضيين الدوليين.
وأكد العجمي أن مجلس إدارة النادي حريص على دعم جميع عناصر اللعبة ومن ضمنهم الحكام لتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لهم ما ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة وإنجاح مسابقاتها منوها بالمستويات العالية لحكام الكويت وحرصهم على تطوير ادائهم في المباريات.
من جانبها اعربت الحكمة الهندال عن فخرها واعتزازها بكونها أول حكمة كويتية تشارك في قيادة مباريات على هذا المستوى العالي مضيفة انها ستبذل اقصى جهودها للاستعداد بأفضل صورة لتشريف رياضة هوكي الجليد الكويتية في هذه البطولة العالمية.
واضافت الهندال ان مشاركتها في قيادة منافسات الدوري المحلي للرجال والسيدات اسهم بصقلها وجميع زملائها واكسابهم لخبرات مهمة باللعبة مثمنة دعم النادي المستمر للحكام الكويتيين واشراكهم في دورات تدريبية داخلية وخارجية ما أسهم برفع مستوى الحكام للعبة. (النهاية)
ف ش ا / ا ف ح
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