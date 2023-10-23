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جمعيات خيرية كويتية: ماضون في العمل الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

10/23/2023 4:31:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أكدت جمعيات خيرية كويتية أنها ماضية في جهودها وأعمالها الإغاثية في قطاع غزة لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك وتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الجمعية منذ تأسيسها تركز أعمالها في آسيا الوسطى لكن مع تزايد الأحداث المأساوية في قطاع غزة تم التركيز على العمل هناك انطلاقا من دور الكويت الإنساني والإغاثي ومن إيماننا جميعا بالقضية الفلسطينية.
وأضاف البعيجان أن (السلام الخيرية) تسخر كل الإمكانيات لإغاثة الأشقاء في القطاع بدءا من الاتصال والتعاون مع الجهات الرسمية بالداخل الفلسطيني والمعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية وصولا إلى توزيع المواد الإغاثية الضرورية والعاجلة لأهالي غزة.
وأوضح أن الجمعية رصدت 100 ألف دولار أمريكي كمرحلة أولى للمواد الإغاثية العاجلة مبينا أنها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأساسيات لمراكز الإيواء وغيرها بالتنسيق مع الجهات والجمعيات المعتمدة.
وذكر أنه بتوجيهات وتسهيل من وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيتين تمكنت الجمعية من إيصال المواد لمستفيديها وبث روح الطمأنينة للعاملين والمتبرعين لحسن سير الإجراءات الإغاثية هناك.
من جانبه أكد رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والبرامج والمشاريع بجمعية (النجاة) الخيرية عبدالله الشهاب لـ(كونا) مواصلة الجمعية تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في قطاع غزة مبينا أن عدد المستفيدين منها وصل إلى أكثر من 34 ألف شخص.
وقال الشهاب إن الجمعية تحرص من خلال حملتها (لأجل فلسطين) التي أطلقتها مع بداية الأزمة هناك على أن يكون العمل بشكل عاجل نظرا لما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في القطاع من نقص شديد في المواد الغذائية وانهيار بالمنظومة الطبية.
وأوضح أن المساعدات تتكون من طرود ووجبات غذائية ومواد للإيواء ومساعدات طبية وغيرها من المواد الإغاثية المتنوعة التي يحتاجها القطاع وكشف أن الإعداد جار لتجهيز دفعات أخرى إضافية من المساعدات سوف تصل تباعا للمتضررين هناك معربا عن شكره للجهات الرسمية الكويتية لتسهيل وصول المساعدات ولأهل الخير للإسهام في الحملة الإنسانية للجمعية.
وذكر أن الجمعية سارعت في ظل الأحداث الإنسانية هناك إلى إطلاق حملة إضافية لمدة عام تستهدف كفالة 1000 يتيم فلسطيني لاسيما أن الأحداث جراء القصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع خلف عددا كبيرا من الأيتام الذين هم بحاجة للكفالة ومساعدة أسرهم.
من ناحيته قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية (تنمية) الخيرية مصعب العتيبي لـ(كونا) إن الجمعية تواصل منذ اللحظة الأولى برنامج الدعم الإغاثية الهادف لمؤازرة صمود الأشقاء في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيتين والجهات الرسمية المعتمدة في الداخل الفلسطيني.
وأوضح العتيبي أن قطاع غزة بأمس الحاجة لكل أساسيات الحياة الكريمة من طعام وملابس ومستلزمات الإيواء وغيرها لاسيما مع تزايد بأعداد التوافد على المراكز المخصصة للإيواء مبينا أن قياس احتياج الأسر يكون بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية التي بدورها تمد (تنمية) الخيرية بالإحصائيات المطلوبة.
وأكد حرص الجمعية على تنويع الجهات والجمعيات الخيرية المرخصة في القطاع نظرا إلى صعوبة الحركة تحت القصف المستمر والذي يعوق حركة الوصول بالتالي صعوبة تأخر وصول المساعدات للأسر المحتاجة.
وأشار إلى استمرار (تنمية) الخيرية في مد يد العون والدعم المتواصل للأشقاء في فلسطين لاسيما أن الأزمة أكبر من الاحتواء حاليا مبينا أن تضافر أهل الخير والجهات الرسمية في البلاد يساهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. (النهاية)

س ل م / ا ف ح



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