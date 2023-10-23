يديعوت أحرونوت: وزراء إسرائيليون يهددون بالاستقالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا) - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن 3 وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في الاستقالة ويحملون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما حدث في السابع من الشهر الحالي، في إشارة لمعركة طوفان الأقصى.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو رفض الاعتذار أو التصريح بتحمله المسؤولية.

من جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إعفاء نفسه من المسؤولية عن الفشل في التنبؤ بما حدث.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يشن حملة لإلقاء اللوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله إن "نتنياهو يدير حملة، ويجمع الأدلة ضد الجيش، ويشرح بشكل خاص لماذا لا ينبغي تحميله المسؤولية، وهو يكرر باستمرار أنه لم يتلق المعلومات الاستخباراتية".

وأضافت، أن نتنياهو عين متحدثا باسمه للتنسيق مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين بعد أربعة أيام فقط من بدء الحرب.

وبحسب ما ورد وصفت عدة مصادر التعيين بأنه غير عادي، خاصة في زمن الحرب عندما يحافظ وزير الجيش عادة على اتصالات مستمرة مع المراسلين العسكريين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن إسرائيل قررت تأجيل الدخول البري إلى غزة لحين وصول قوات أميركية إضافية.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

23/10/2023 11:13:18

