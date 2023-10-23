مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 23 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، تحت حراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

--(بترا)

م ف/ ف ج

23/10/2023 10:39:34