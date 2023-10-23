Monday, 23 October 2023 01:10 GMT

مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون الأقصى

10/23/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 23 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، تحت حراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.
--(بترا)
م ف/ ف ج
23/10/2023 10:39:34

MENAFN23102023000117011021ID1107285623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث