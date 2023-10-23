أبو خرما : شركة المرناة تستعد لإطلاق أكبر مركز بيانات بالمنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا)- غادة حماد- أكد المدير التنفيذي المؤسس لشركة المرناة، ذراع تكنولوجيا المعلومات لمركز مدينة العقبة الرقمية المهندس اياد أبو خرما، إن مجموعة

العقبة الرقمية

تستعد لإطلاق أكبر مركز بيانات في الأردن وأحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة، بسعة 6 ميجا واط، الذي سيتم تشغيله قبيل نهاية العام الحالي.

وقال أبو خرما، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، "نحن نعمل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تصبح العقبة أحد المراكز الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة".

وأضاف "مع التطور السريع الذي تشهده الخدمات الرقمية في العالم، ومع التحول الرقمي الشامل الذي تتبعه جميع القطاعات الحكومية والخاصة، الطبية والتعليمية والإعلامية والصناعية وغيرها، أصبحت مراكز البيانات اليوم نقطة وصل مهمة جدا لضمان جودة وسرعة الخدمات الرقمية وأمن المعلومات والبيانات، بالوقت ذاته مراكز لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، لتمكين وجود نسخ احتياطية آمنة مع سهولة وصول واستعادة البيانات عند الحاجة".

وتابع، أن مراكز البيانات في العقبة ستوفر خدمات رقمية متطورة للأردن والمنطقة، وستعزز أمن البيانات الوطني، وستساهم بجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية للأردن، بالتالي تعزيز دور الأردن في المشهد الرقمي العالمي.

وأشار، إلى أن الأردن أصبح مركزا عالميا ونقطة توزيع للكوابل البحرية، والذي سيربط بين الغرب (أوروبا) والشرق (الهند) لأول مرة في تاريخه، ما سيعزز أهمية الأردن باختياره كنقطة وصل، وذلك بفضل مرونة التشريعات والتنظيمات في قطاع الاتصالات من جهة، والجهود الحكومية في هذا المجال.

وعن أهم ما يميز مركز البيانات قال، إن وجود محطة إنزال وتشغيل كوابل الإنترنت الدولية، التي استقبلت أخيرا كيبل "بلوميد" والذي هو جزء من كيبل "بلو رامان" البحري، تم إنشاؤه من قبل شركتي جوجل وسباركل.

وأضاف أبو خرما، أن مميزات وجود "بلوميد"، تتمثل بتوفير سرعات فائقة تمكن مزودي خدمات الإنترنت، ومشغلي الاتصالات، ومقدمي المحتوى الرقمي والمؤسسات المحلية والإقليمية من الاستفادة من الاتصال بالإنترنت بسرعات وسعات غير مسبوقة وبكلف مخفضة، حيث سيعطي الكيبل الجديد مرونة بالتسعير ما سيساهم بخفض كلف الاتصال بالأنترنت، مضيفا أنه اتبعنا منذ تأسيس شركتنا الحيادية التامة وسياسة الوصول المفتوح، لنقدم خدماتنا للجميع دون حصرية، لينعكس هذا على تعزيز الابتكار وتمكين الشركات والمؤسسات من جميع القطاعات من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وقال إن المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات نحو مستقبل رقمي مزدهر للمملكة، من جودة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين، حيث تم ربط مركز البيانات بنقطة تبادل الإنترنت المحايدة (AqabaIX)، ومن خلالها يمكن تبادل البيانات من نقطة واحدة مع شركات الاتصالات المحلية، مزودي خدمات الإنترنت ومزودي المحتوى الرقمي، بما يساهم بتسريع زمن الوصول إلى جانب خفض كلف تبادل البيانات.

كما سيوفر المشروع منصة آمنة للبيانات الحساسة، بنيت باتباع أعلى المعايير العالمية لبناء مراكز بيانات، يمكن استخدامها كمركز رئيسي للبيانات أو كمركز رديف لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، بالإضافة لكونه بوابة رقمية مفتوحة ومستقلة بالكامل، توفر سعات إنترنت وسرعات عالية جدا، والتي تعتبر أحد أهم أساسيات دعم التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المشروع ذو بعد استراتيجي وإقليمي يقع في مدينة العقبة، تقوم فكرته على أساس توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في العقبة لتكون أحد نقاط الربط التقنية العالمية، وتقديم حزمة من الخدمات النوعية للأردن والأسواق المجاورة، من خلال مركز رقمي متكامل يقدم مجموعة من الخدمات الرقمية النوعية ومنها، خدمات مراكز البيانات المحايدة، نقطة تبادل الإنترنت AqabaIX، محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، خدمات الربط المحلي والدولي، وغيرها من الخدمات الرقمية المتطورة، ويعتبر ممر وصل حيوي ونقطة التقاء للكوابل البحرية الممتدة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف أن المشروع سيوفر خدمات استضافة وتخزين البيانات، وخدمات أمن البيانات الحساسة، وخدمات تبادل البيانات الآمن، وخدمات نقل البيانات محليا ودوليا.

وأوضح أبو خرما، أن حجم الاستثمار الكلي للمشروع يصل إلى 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ بدايته في الدورة الاقتصادية للمجتمع المحلي في العقبة والأردن، حيث وفر المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ولجميع التخصصات، عبر الشراكات وسلاسل التوريد التي ستتضاعف نهاية العام الحالي لتصل إلى توفير قرابة الـ300 فرصة عمل مباشرة مع نهاية العمل، وعند تشغيل كامل مراحل المشروع.

وبين أن المشروع أسس شراكات مع كبرى الشركات العالمية، ويعمل على مشاركة المعرفة والمهارات المكتسبة لتمكين وتعزيز القدرات للمجتمع المحلي في العقبة والأردن، عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل، بالتعاون مع المنظمات الحكومية والتعليمية.

كما ساهم في دعم المجتمعات المحلية، حيث وظف ما لا يقل عن 65 بالمئة من القوى العاملة من محافظات جنوب الأردن، وسيتيح للأردنيين في محافظات الجنوب فرصا كبيرة للانضمام إلى العقبة الرقمية والاستفادة من مجموعة واسعة من فرص العمل والتدريب فيها، مع الانتهاء من جمع مراحل المشروع.

--(بترا)





غ ح/أ م / س س





23/10/2023 10:22:49