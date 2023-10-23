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مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة واعتقال 85 فلسطينيا

10/23/2023 4:30:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 23 تشرين الأول (بترا)- اندلعت مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل الاحتلال 85 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز، واعتقالات طالت العشرات من الشبان الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.
وأشار الى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية التي تشنها تزامنا مع العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 17.
ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل قياديين وشخصيات نقابية وأكاديمية وناشطين وأسرى محررين، واعتقلت العشرات منهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، واعتقلت أكثر من 85 فلسطينيا، كما اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قاطنيها والتحقيق معهم واحتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
23/10/2023 10:13:10

MENAFN23102023000117011021ID1107285621

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