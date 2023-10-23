مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة واعتقال 85 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 تشرين الأول (بترا)- اندلعت مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل الاحتلال 85 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز، واعتقالات طالت العشرات من الشبان الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.
وأشار الى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية التي تشنها تزامنا مع العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 17.
ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل قياديين وشخصيات نقابية وأكاديمية وناشطين وأسرى محررين، واعتقلت العشرات منهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، واعتقلت أكثر من 85 فلسطينيا، كما اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قاطنيها والتحقيق معهم واحتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
23/10/2023 10:13:10
MENAFN23102023000117011021ID1107285621
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