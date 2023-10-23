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تراجع النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة

10/23/2023 4:30:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا)- هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع، وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الحرب على غزة، والحيلولة دون انتشارها على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.
وبحسب وكالة (رويترز)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحوالي دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب في غزة إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
23/10/2023 10:02:35

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