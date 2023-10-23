تراجع النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الأول (بترا)- هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع، وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الحرب على غزة، والحيلولة دون انتشارها على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.
وبحسب وكالة (رويترز)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحوالي دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب في غزة إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
23/10/2023 10:02:35
MENAFN23102023000117011021ID1107285620
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