الصين: الوضع في غزة خطير للغاية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا)- ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين، نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.

وذكر التلقزيون الصيني ، أن المبعوث الصيني، تشاي جون، قال "إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة، وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية".

وأضاف، إن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

23/10/2023 09:44:21