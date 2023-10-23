الصين: الوضع في غزة خطير للغاية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الأول (بترا)- ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين، نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.
وذكر التلقزيون الصيني ، أن المبعوث الصيني، تشاي جون، قال "إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة، وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية".
وأضاف، إن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
23/10/2023 09:44:21
MENAFN23102023000117011021ID1107285619
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