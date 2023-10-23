غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا ومواقع أخرى في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى قصف منزل عائلة اللداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالأرض، وتدمير عدد من المنازل المجاورة له.

وأضافت ،أن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وما زال العديد منهم تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.

وأشارت ، إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

-- (بترا )

رصد/أغ/أ م / س س

23/10/2023 09:37:33