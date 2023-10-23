قصف إسرائيلي في محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الأول (بترا)- قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، والذي يحوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة للمرة الثانية.

ويهدف الاحتلال إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية، عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقي تهديد إسرائيلي جديد مساء أمس الأحد، بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي يأوي 400 مريض، و12 ألف مدني نازح على الأقل.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، في تصريح صحفي، "إن المستشفى يتلقى تهديدات متكررة بالإخلاء، لكنه أكد البقاء داخل المستشفى ورفض الإخلاء".

وتحدث جبريل عن عدم إمكانية إخلاء المستشفى الذي يتبع الهلال الأحمر، وتساءل أين سيذهب المرضى والنازحون؟

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق، عدم استجابتها للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، "لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات وموقفنا الأخلاقي يلزمنا مواصلة العمل، وقررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل، ولن نترك المستشفيات حتى لو هدمت فوق رؤوسنا".

وقال، إن ما يحدث حاليا هو حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكناً، مستشهداً بإبادة عائلات فلسطينية بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى القطاع والعمل على إخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة.

وقال، إن كارثة ستقع في القطاع في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا، و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

23/10/2023 09:30:53