الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا
التاريخ
10/23/2023 4:30:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الأول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره فريق الكهرباء العراقي، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويلعب الوحدات ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الكهرباء العراقي والكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.
ويملك الوحدات في رصيده 3 نقاط، من فوز على اتحاد أهلي حلب السوري وخسارة أمام الكويت الكويتي.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
23/10/2023 09:19:15
MENAFN23102023000117011021ID1107285616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.