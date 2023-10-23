الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره فريق الكهرباء العراقي، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويلعب الوحدات ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الكهرباء العراقي والكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.

ويملك الوحدات في رصيده 3 نقاط، من فوز على اتحاد أهلي حلب السوري وخسارة أمام الكويت الكويتي.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

23/10/2023 09:19:15