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أميركا تجلي عددا من أعضاء سفارتها وقنصليتها في بغداد وأربيل

10/23/2023 4:30:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 23 تشرين الأول (بترا) - أصدرت الولايات المتحدة أمس الأحد أوامر بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، بحسب واشنطن بوست.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح لشبكة "سي بي اس" الإخبارية "نحن قلقون إزاء احتمال تصعيد الهجمات ضد موظفينا، ضد شعبنا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة التي نشرت حاملتي طائرات مع سفنها المرافقة في شرق المتوسط، "تتّخذ كل التدابير لضمان قدرتنا على الدفاع عنهم، وإذا اقتضى الأمر الرد بشكل حاسم".
--(بترا)
ب خ/ف ج
23/10/2023 07:12:15

MENAFN23102023000117011021ID1107285614

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