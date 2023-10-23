أميركا تجلي عددا من أعضاء سفارتها وقنصليتها في بغداد وأربيل

أميركا تجلي عددا من أعضاء سفارتها وقنصليتها في بغداد وأربيل
التاريخ
10/23/2023 4:30:49 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 تشرين الأول (بترا) - أصدرت الولايات المتحدة أمس الأحد أوامر بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، بحسب واشنطن بوست.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح لشبكة "سي بي اس" الإخبارية "نحن قلقون إزاء احتمال تصعيد الهجمات ضد موظفينا، ضد شعبنا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة التي نشرت حاملتي طائرات مع سفنها المرافقة في شرق المتوسط، "تتّخذ كل التدابير لضمان قدرتنا على الدفاع عنهم، وإذا اقتضى الأمر الرد بشكل حاسم".
--(بترا)
ب خ/ف ج
23/10/2023 07:12:15
MENAFN23102023000117011021ID1107285614
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