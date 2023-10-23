بايدن يبحث مع قادة غربيين تطورات الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 23 تشرين الأول (بترا) - بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، مع عدد من قادة الدول الغربية تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب واشنطن بوست، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها بشكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وأضاف البيان أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة"، ولم يتمكنوا حتى الآن.

وجاء في البيان أن القادة الغربيين أعربوا عن التزامهم بالتنسيق "لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأمس الأحد، عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".

وشارك في المباحثات عبر الهاتف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

23/10/2023 06:56:14