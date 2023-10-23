بايدن يبحث مع قادة غربيين تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 تشرين الأول (بترا) - بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، مع عدد من قادة الدول الغربية تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وبحسب واشنطن بوست، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها بشكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.
وأضاف البيان أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة"، ولم يتمكنوا حتى الآن.
وجاء في البيان أن القادة الغربيين أعربوا عن التزامهم بالتنسيق "لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".
وأمس الأحد، عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".
وشارك في المباحثات عبر الهاتف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
23/10/2023 06:56:14
MENAFN23102023000117011021ID1107285613
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