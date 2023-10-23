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ساعة إجابة وماما حلوة.. غادة عادل تنتعش سينمائيا ودراميا

10/23/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Youm7) تعيش الفنانة
غادة عادل
حالة انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث عرض لها 3 أفلام فى عام واحد، وتقوم بتصوير فيلمين جديدين وتعاقدت على بطولة مسلسل جديد.



"اليوم السابع " تكشف تفاصيل هذه الانتعاشة، حيث عرض لها في عيد الفطر الماضى فيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.




وتدور أحداث فيلم "ساعة إجابة" حول خلاف بين طفل 8 سنوات ووالديه، وهو عاشق للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، ويتمنى الطفل أن يحصل على أب وأم مختلفين، وبعد مشاجرة قوية معهما يدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ليستمع لصوت رعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة مختلفة، ويعيش مواقف مليئة بالكوميديا والفانتازيا.








غادة عادل





أيضا دخلت غادة عادل منافسات موسم الصيف السينمائى 2023 بفيلمين دفعة واحدة الأول هو" مرعى البريمو" الذى وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



الفيلم الثانى الذى عرض للنجمة غادة عادل في موسم الصيف وتحديداً خلال شهر أغسطس الماضى "البطة الصفرا" الذى تشارك في بطولته إلى جانب
محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.




كما قاربت غادة عادل على الانتهاء من تصوير فيلم "أهل الكهف"
ويتم عرضه قريباً، وتشارك غادة في العمل إلى جانب خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



وتستعد غادة عادل أيضاً لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج عمرو صلاح.




كما تستعد النجمة غادة عادل للتعاون مع المنتج طارق الجنايني في مسلسل جديد يحمل اسم "حالة خاصة" من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل الفنان الكوميدي طه الدسوقي.














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