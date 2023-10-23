ساعة إجابة وماما حلوة.. غادة عادل تنتعش سينمائيا ودراميا

(MENAFN
- Youm7) تعيش الفنانة
غادة عادل
حالة انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث عرض لها 3 أفلام فى عام واحد، وتقوم بتصوير فيلمين جديدين وتعاقدت على بطولة مسلسل جديد.
"اليوم السابع " تكشف تفاصيل هذه الانتعاشة، حيث عرض لها في عيد الفطر الماضى فيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.
وتدور أحداث فيلم "ساعة إجابة" حول خلاف بين طفل 8 سنوات ووالديه، وهو عاشق للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، ويتمنى الطفل أن يحصل على أب وأم مختلفين، وبعد مشاجرة قوية معهما يدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ليستمع لصوت رعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة مختلفة، ويعيش مواقف مليئة بالكوميديا والفانتازيا.
غادة عادل
أيضا دخلت غادة عادل منافسات موسم الصيف السينمائى 2023 بفيلمين دفعة واحدة الأول هو" مرعى البريمو" الذى وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.
الفيلم الثانى الذى عرض للنجمة غادة عادل في موسم الصيف وتحديداً خلال شهر أغسطس الماضى "البطة الصفرا" الذى تشارك في بطولته إلى جانب
محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.
كما قاربت غادة عادل على الانتهاء من تصوير فيلم "أهل الكهف"
ويتم عرضه قريباً، وتشارك غادة في العمل إلى جانب خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
وتستعد غادة عادل أيضاً لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج عمرو صلاح.
كما تستعد النجمة غادة عادل للتعاون مع المنتج طارق الجنايني في مسلسل جديد يحمل اسم "حالة خاصة" من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل الفنان الكوميدي طه الدسوقي.
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