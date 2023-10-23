الجانب الآخر فى حياة كمال أبو رية بعيد ميلاده.. سر بيعه شبكة ماجدة زكى

(MENAFN
- Youm7) يحتفل اليوم الإثنين الـ 23 من أكتوبر الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده، وذلك بعدما لعب بطولة العديد من الأدوار التى علقت فى أذهان جمهوره ومحبيه، ونستعرض اليوم جوانب أخرى فى حياته بعيدًا عن الفن، من قصص دارت بينه وبين زوجته الفنانة ماجدة زكى قبل الانفصال، بالإضافة إلى قصته مع أبرز صديق له وهو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وكواليس استقباله لنبأ إصابته بمرض السرطان.
لماذا باع شبكة ماجدة زكى
كشف الفنان كمال أبو رية فى وقت سابق أثناء زواجه من الفنانة ماجدة زكى عن كواليس خاصة بعلاقته بالفنانة ماجدة زكى، وسبب بيعه لشبكتها فى وقت من الأوقات مؤكدًا أنهما كان يحتاجان الأموال، بالإضافة لأن ذوق الشبكة فى الأساس كان "فلاحى" على حد قوله، لكنه أضاف بتأكيده أنه حاول تعويضها فيما بعد حينما تحسنت أمورهما.
حكاية الانفصال عن ماجدة زكي
أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" استرجع كمال أبو رية ذكرياتهما موضحًا أنه انفصل عنها حينما شعر بأنها لم تعد نفس الشخص، وذلك رغم أنهما كانا يعيشان قصة رومانسية بدآها الثنائى من المعهد.
حينما اكتشف مرض صديق عمره فاروق الفيشاوى
أثناء مداخلة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم"، فى وجود الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، كشف عن أنه علم بالمرض قبل فاروق نفسه، وأوكلت إليه مهمة إبلاغه إلا أنه فضل أن يأتى الأمر عن طريق محمود حميدة، وليس عن طريقه.
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