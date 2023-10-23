الجانب الآخر فى حياة كمال أبو رية بعيد ميلاده.. سر بيعه شبكة ماجدة زكى

MENAFN - Youm7) يحتفل اليوم الإثنين الـ 23 من أكتوبر الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده، وذلك بعدما لعب بطولة العديد من الأدوار التى علقت فى أذهان جمهوره ومحبيه، ونستعرض اليوم جوانب أخرى فى حياته بعيدًا عن الفن، من قصص دارت بينه وبين زوجته الفنانة ماجدة زكى قبل الانفصال، بالإضافة إلى قصته مع أبرز صديق له وهو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وكواليس استقباله لنبأ إصابته بمرض السرطان.

لماذا باع شبكة ماجدة زكى

كشف الفنان كمال أبو رية فى وقت سابق أثناء زواجه من الفنانة ماجدة زكى عن كواليس خاصة بعلاقته بالفنانة ماجدة زكى، وسبب بيعه لشبكتها فى وقت من الأوقات مؤكدًا أنهما كان يحتاجان الأموال، بالإضافة لأن ذوق الشبكة فى الأساس كان "فلاحى" على حد قوله، لكنه أضاف بتأكيده أنه حاول تعويضها فيما بعد حينما تحسنت أمورهما.

حكاية الانفصال عن ماجدة زكي

أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" استرجع كمال أبو رية ذكرياتهما موضحًا أنه انفصل عنها حينما شعر بأنها لم تعد نفس الشخص، وذلك رغم أنهما كانا يعيشان قصة رومانسية بدآها الثنائى من المعهد.

حينما اكتشف مرض صديق عمره فاروق الفيشاوى

أثناء مداخلة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم"، فى وجود الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، كشف عن أنه علم بالمرض قبل فاروق نفسه، وأوكلت إليه مهمة إبلاغه إلا أنه فضل أن يأتى الأمر عن طريق محمود حميدة، وليس عن طريقه.







