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رانيا منصور تجسد دور استايلست مع هاني عادل فى حكاية عيشها بفرحة

10/23/2023 4:30:35 AM
(MENAFN- Youm7) تشارك الفنانة رانيا منصور فى بطولة حكاية "عيشها بفرحة " عن كتاب "55 مشكلة حب"، والتى انطلق عرضها على قناة ON أمس الأحد، وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية "نفين" وتعمل ستايليست فى المجال الفنى وخاصة مع هانى عادل الذى يجسد دور ممثل فى احداث الحكاية.



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، حنان سليمان، سالى حماد، محمد مرزبان، مصطفى رشدى، وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.



"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.



وكانت رانيا منصور قد شاركت كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" مع أحمد أحمد والذى عرض فى السينمات خلال الفترة الماضية، والعمل يشارك فى بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.




















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