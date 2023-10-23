3 مشروبات يحرص على تناولها الأشخاص الأطول عمرا فى العالم.. منها القهوة

MENAFN - Youm7) لا شك في أن جميعنا نسعى للعيش حياة طويلة وسعيدة، خالية من التوتر والأمراض، وهذا ما يجعل الكثير يبحث عن الأشياء التي يستخدمها الأشخاص الأطول عمرا، وأكثر صحة، فيجد مثلا، أن أغلب توصيات الأشخاص أصحاب العمر الطويل تكمن حول العيش حياة سهلة، والابتعاد عن التوتر والقلق، وذلك إلى جانب بعض المشروبات، ومن هنا نستعرض أشهر المشروبات التي يفضلها أصحاب العمر الطويل، وذلك وفقاً لما نشره موقع "wellandgood".

الشاي الأخضر

قال الكثير من المعمرين أصحاب الصحة الجيدة، أنهم يتناولون بشكل يومي كوباً أو اثنين من الشاي الأخضر ، فهو صحي، ويخلص من السموم أول بأول وذلك إلى جانب مذاقه المميز، كما يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري، وانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة التركيز، حيث إنه غني أيضًا بنوع من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

الشاي الاخضر القهوة

تحتوي القهوة بالمثل على الكافيين وهي مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة، كما أنها المصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، إلى جانب فيتامين ب 5 والمنغنيز، والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد على تحسين صحة العظام، تحويل الفيتامينات إلى طاقة قابلة للاستخدام، كما أنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، والأمراض العصبي.

كبار السن الماء

الجسم يحتاج إلى الماء ولا يمكنه البقاء على قيد الحياة بدونه إلا لمدة ثلاثة أيام، ولكنه أيضاً صحي بشكل لا يصدق بالمقارنة مع معظم باقي المشروبات، فيقول أحد خبراء التغذية، إنه إذا سألت شخصا يبلغ من العمر مائة عام عن سبب طول عمره، فسيقول لك طعاماً جيداً وهواء نظيفا ومياها عذبة.

المياه



