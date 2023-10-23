3 مشروبات يحرص على تناولها الأشخاص الأطول عمرا فى العالم.. منها القهوة

(MENAFN
- Youm7) لا شك في أن جميعنا نسعى للعيش حياة طويلة وسعيدة، خالية من التوتر والأمراض، وهذا ما يجعل الكثير يبحث عن الأشياء التي يستخدمها الأشخاص الأطول عمرا، وأكثر صحة، فيجد مثلا، أن أغلب توصيات الأشخاص أصحاب العمر الطويل تكمن حول العيش حياة سهلة، والابتعاد عن التوتر والقلق، وذلك إلى جانب بعض المشروبات، ومن هنا نستعرض أشهر المشروبات التي يفضلها أصحاب العمر الطويل، وذلك وفقاً لما نشره موقع "wellandgood".
الشاي الأخضر
قال الكثير من المعمرين أصحاب الصحة الجيدة، أنهم يتناولون بشكل يومي كوباً أو اثنين من الشاي الأخضر ، فهو صحي، ويخلص من السموم أول بأول وذلك إلى جانب مذاقه المميز، كما يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري، وانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة التركيز، حيث إنه غني أيضًا بنوع من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي تحمي الجسم من الجذور الحرة.
الشاي الاخضر القهوة
تحتوي القهوة بالمثل على الكافيين وهي مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة، كما أنها المصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، إلى جانب فيتامين ب 5 والمنغنيز، والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد على تحسين صحة العظام، تحويل الفيتامينات إلى طاقة قابلة للاستخدام، كما أنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، والأمراض العصبي.
كبار السن الماء
الجسم يحتاج إلى الماء ولا يمكنه البقاء على قيد الحياة بدونه إلا لمدة ثلاثة أيام، ولكنه أيضاً صحي بشكل لا يصدق بالمقارنة مع معظم باقي المشروبات، فيقول أحد خبراء التغذية، إنه إذا سألت شخصا يبلغ من العمر مائة عام عن سبب طول عمره، فسيقول لك طعاماً جيداً وهواء نظيفا ومياها عذبة.
المياه
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