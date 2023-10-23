طفلى يعانى كوابيس بسبب الأحداث الدامية.. كيف يمكن أن تساعديه؟

MENAFN - Youm7) رغم كل ما يبذله الآباء من جهد لتجنيب أطفالهم مشاهد الدمار والموت والفزع في غزة بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأطفال قد يتعرضون لبعض الأخبار أو مقاطع الفيديو دون قصد وقد تتأثر نفسيتهم بذلك، وقد تتسبب هذه الأحداث في زيادة مستويات القلق والخوف لدى الأطفال، ما يؤثر على نومهم وصحتهم العامة، ويمكن أن تتجلى هذه التجارب السلبية في شكل كوابيس متكررة ومزعجة، حيث يعيش الأطفال مشاهد وحالات تسبب لهم الخوف والقلق أثناء النوم.ويحتاج الأطفال الذين يعانون من الكوابيس إلى دعم ومساندة من قبل أهلهم، وإليك بعض النصائح المهمة إذا كان طفلك يعاني من الكوابيس وفقًا لموقع "parenting":كيفية مساعدة الطفل الذى يعانى من الخوف مع حلم كوابيس

الكوابيس التى يراها الطفل فى نومه قادرة على أن توقظ الطفل جراء خوفه من أى شئ أو تعرضه لصدمة ما، لأنها تجعل الجسم على إستجابة الحركة والهروب مما يجعل الطفل لا يأخذ كفايته من النوم، وكل ما يراه الطفل فى النوم هو ما يخافه فى الحقيقة.

طفلة-نائمة

- على الأم أن تكون متفهمة، فقد يرى الطفل حلم مزعج أو كابوس وقد تخبره الأم أنه غير حقيقى فهو فى خياله فقط، وعليه أن يرجع للنوم من جديد، ولكن بالنسبة للطفل فهو يرى الأمر وكأنه حقيقى، ولهذا يجب تهدئة الطفل والتحقق مما يشعر به، ومعرفته وتقديره، مع اخبار أن الأمر مخيف بالتأكيد ولكن لا يوجد ما يدعو للخوف.

- تهيئة مكان النوم، والطفل الذى يذهب لنومه فى ساعة متأخرة من الليل هو أكثرة عرضة للكوابيس، ولهذا يجب أن يذهب الطفل للنوم فى ساعة مبكرة، ويمكن القيام بنشاط هادئ قبل النوم مثل لعبة خفيفة أو مشاهدة النجوم مع عدم تشغيل الإلكترونيات التى تجعل الطفل مستيقظ.

- الطفل يستيقظ باكى ومنزعج من الكابوس، وعلى الأم أن تشرح له أنه فقط كابوس مع شرح أنه حلم سيئ، مع تقبيل الطفل وأحتضانه، وأخباره أن كل شئ على ما يرام، مع الجلوس مع الطفل حتى يعاود النوم من جديد.

- يجب على الأم أن تخبر الطفل أنه من الطبيعى أن يشعر بالخوف، لأنه راى كابوس مزعج، لأن الكابوس يكون حقيقى لدى الطفل، مع اخباره أن كل ذلك من عقله وهو خيال ولهذا فهى مخيفة، لا أكثر.

- يجب على الأم أن تتحلى بكثير من الصبر عندما يتحدث الطفل عن الكابوس فى اليوم التالى، وعليها إلا تقلل من حديث الطفل، لأن التحدث عن الحلم قد يقلل من قوته لدى الطفل.

