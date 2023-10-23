4 أماكن يمكن الاستمتاع فيها بنزول البحر بالخريف.. منها بحيرة قارون

MENAFN - Youm7) قبل التعمق في الموسم الدراسي، وضغط المهم على الطلاب، تسعى الكثير من الأمهات للتخفيف عن أطفالها، في إجازة نهاية الأسبوع طالما انتهوا من مهامهم التي لم تعد حتى الآن ثقيلة وكثيرا، فتفكر في وسائل بسيطة أو طريقة يحبها الأطفال للخروج والاستمتاع، وعلى الرغم من بداية الدراسة إلا أن الأطفال ما زالوا متعلقين بإجازة الصيف التي كانت مميزة بالاستمتاع بحمامات السباحة، والذهاب للشاطئ، هذا ما يجعلها تفكر في البحث عن أماكن يمكن النزول فيها للبحر في إجازة، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع، للاستمتاع بها، وبجوها وحتى دون نزول للبحر.

مرسى علم

مرسى علم واحدة من المدن الساحلية المصرية التي تتميز بجوها الدافئ، الذي يساعد على النزول للاستمتاع بالبحر دون خوف أو قلق، وذلك إلى جانب وجود المزيد من المزارات التي يمكن الاستمتاع بها مثل محمية وادي الجمال وبحيرة النيزك، ومحمية صنداي ، أو بيت الدلافين، وذلك إلى جانب المزيد من الأنشطة مثل السفاري ، والاستمتاع بالألعاب المائية والبراشوط.

مرسى علم واحة سيوة

تعتبر واحة سيوة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في الفصول الباردة كالخريف والشتاء، وذلك لجوها الدافئ طوال النهار، والمعتدل ليلا، فالكثير يحبون زيارتها في الشتاء ويبتعدون عنها في الصيف نظرا لحراراتها الشديدة حيث إنها من الأماكن الغنية بالمزارات السياحية والعلاجية، والطبيعية، إلى جانب استغلالها في التخلص من الطاقة السلبية.

واحدة سيوة العين السخنة

من أشهر الأماكن المصرية التي يمكن الاستمتاع بجوها في فصل الخريف، ونزول البحر، حيث إنه يتميز بدرجة حرارته الدافئة المميزة حتى عن فصل الصيف، وذلك لأن تلك الحرارة البسيطة، لا تتسبب في احمرار البشرة، الذي يحدث في فصل الصيف، وذلك إلى جانب المزيد من الأنشطة التي يمكن القيام بها نهاراً وليلاً.

العين السخنة بحيرة قارون

بحيرة قارون من الأماكن المصرية الغنية بالمزارات التي يمكن الاستمتاع بها في أي وقت طوال أيام السنة، بدأ من المزارات السياحية والتاريخية والعلاجية، والاستمتاع بالبحر والشلالات والبحيرات، إلى جانب مشاهدة الطيور والحيوانات البرية الجميلة.

بحيرة قارون



