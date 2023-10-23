4 أماكن يمكن الاستمتاع فيها بنزول البحر بالخريف.. منها بحيرة قارون

(MENAFN
- Youm7) قبل التعمق في الموسم الدراسي، وضغط المهم على الطلاب، تسعى الكثير من الأمهات للتخفيف عن أطفالها، في إجازة نهاية الأسبوع طالما انتهوا من مهامهم التي لم تعد حتى الآن ثقيلة وكثيرا، فتفكر في وسائل بسيطة أو طريقة يحبها الأطفال للخروج والاستمتاع، وعلى الرغم من بداية الدراسة إلا أن الأطفال ما زالوا متعلقين بإجازة الصيف التي كانت مميزة بالاستمتاع بحمامات السباحة، والذهاب للشاطئ، هذا ما يجعلها تفكر في البحث عن أماكن يمكن النزول فيها للبحر في إجازة، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع، للاستمتاع بها، وبجوها وحتى دون نزول للبحر.
مرسى علم
مرسى علم واحدة من المدن الساحلية المصرية التي تتميز بجوها الدافئ، الذي يساعد على النزول للاستمتاع بالبحر دون خوف أو قلق، وذلك إلى جانب وجود المزيد من المزارات التي يمكن الاستمتاع بها مثل محمية وادي الجمال وبحيرة النيزك، ومحمية صنداي ، أو بيت الدلافين، وذلك إلى جانب المزيد من الأنشطة مثل السفاري ، والاستمتاع بالألعاب المائية والبراشوط.
مرسى علم واحة سيوة
تعتبر واحة سيوة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في الفصول الباردة كالخريف والشتاء، وذلك لجوها الدافئ طوال النهار، والمعتدل ليلا، فالكثير يحبون زيارتها في الشتاء ويبتعدون عنها في الصيف نظرا لحراراتها الشديدة حيث إنها من الأماكن الغنية بالمزارات السياحية والعلاجية، والطبيعية، إلى جانب استغلالها في التخلص من الطاقة السلبية.
واحدة سيوة العين السخنة
من أشهر الأماكن المصرية التي يمكن الاستمتاع بجوها في فصل الخريف، ونزول البحر، حيث إنه يتميز بدرجة حرارته الدافئة المميزة حتى عن فصل الصيف، وذلك لأن تلك الحرارة البسيطة، لا تتسبب في احمرار البشرة، الذي يحدث في فصل الصيف، وذلك إلى جانب المزيد من الأنشطة التي يمكن القيام بها نهاراً وليلاً.
العين السخنة بحيرة قارون
بحيرة قارون من الأماكن المصرية الغنية بالمزارات التي يمكن الاستمتاع بها في أي وقت طوال أيام السنة، بدأ من المزارات السياحية والتاريخية والعلاجية، والاستمتاع بالبحر والشلالات والبحيرات، إلى جانب مشاهدة الطيور والحيوانات البرية الجميلة.
بحيرة قارون
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