3 أبراج قيادية بالفطرة.. لديها مهارات مهنية والتحفيز والإلهام

MENAFN - Youm7) ليس لدى جميع الأشخاص مهارات القيادة، فالقدرة على القيادة ميزة لدى بعض الأفراد بشكل طبيعي، وتعتبر موهبة فطرية قد لا يمتلكها الجميع، وتتضمن مهارات القيادة القدرة على التحفيز والإلهام، وتوجيه الفريق، واتخاذ القرارات الصائبة، وحل المشاكل بفعالية.

ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، هناك بعض الأبراج التى يتمتع مواليدها بالفطرة بمهارات القيادة أكثر من غيرهم:



شخصيات قيادية





أبراج قيادية فى مكانها: برج الأسد

برج الأسد من الأبراج القيادية بالفطرة وتمتلك عدداً كبيراً من الصفات التي تؤهلها لأن تكون مديرا ناجحا فى مكانه يمكنه العمل بقوة وتحقيق نجاحات وأهداف، لديه إصرار كبير يجعله يقود العملية بنجاح، لذا يندرج مولود برج الأسد تحت

قائمة الأبراج القيادية .

برج الحمل:

يتصف مولود برج الحمل بعدد كبير من الإيجابيات التي تجعله شخصية قيادية

في العمل المهني يجيد اتقان قواعد العمل بشكل

يجيد الاستمتاع بشكل قوي لمن حوله وهذا ما يجعله مدير قيادي يمكنه أن يوازن الأمور ،أيضًا هو من الأبراج النارية التي يمكنها الدفاع الدائم عن الحق في العمل ولا يمكنه أن يتجاهل أي قواعد

.

برج الدلو:

مولود برج الدل

من الشخصيات القيادية المخفية غير الظاهرة، لكن يجعل عمله ومشاريعه تتحدث عنه وعن قدرته الهائلة على حسن الإدارة الناتجة من حسن القيادة ، لذا تجده شخصية قيادية صاحبة رأي

قوي .

فتيات قيادية



