3 أبراج قيادية بالفطرة.. لديها مهارات مهنية والتحفيز والإلهام

(MENAFN
- Youm7) ليس لدى جميع الأشخاص مهارات القيادة، فالقدرة على القيادة ميزة لدى بعض الأفراد بشكل طبيعي، وتعتبر موهبة فطرية قد لا يمتلكها الجميع، وتتضمن مهارات القيادة القدرة على التحفيز والإلهام، وتوجيه الفريق، واتخاذ القرارات الصائبة، وحل المشاكل بفعالية.
ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، هناك بعض الأبراج التى يتمتع مواليدها بالفطرة بمهارات القيادة أكثر من غيرهم:
شخصيات قيادية
أبراج قيادية فى مكانها: برج الأسد
برج الأسد من الأبراج القيادية بالفطرة وتمتلك عدداً كبيراً من الصفات التي تؤهلها لأن تكون مديرا ناجحا فى مكانه يمكنه العمل بقوة وتحقيق نجاحات وأهداف، لديه إصرار كبير يجعله يقود العملية بنجاح، لذا يندرج مولود برج الأسد تحت
قائمة الأبراج القيادية .
برج الحمل:
يتصف مولود برج الحمل بعدد كبير من الإيجابيات التي تجعله شخصية قيادية
في العمل المهني يجيد اتقان قواعد العمل بشكل
يجيد الاستمتاع بشكل قوي لمن حوله وهذا ما يجعله مدير قيادي يمكنه أن يوازن الأمور ،أيضًا هو من الأبراج النارية التي يمكنها الدفاع الدائم عن الحق في العمل ولا يمكنه أن يتجاهل أي قواعد
.
برج الدلو:
مولود برج الدل
من الشخصيات القيادية المخفية غير الظاهرة، لكن يجعل عمله ومشاريعه تتحدث عنه وعن قدرته الهائلة على حسن الإدارة الناتجة من حسن القيادة ، لذا تجده شخصية قيادية صاحبة رأي
قوي .
فتيات قيادية
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