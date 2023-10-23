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إطلاق خدمة الغاز لأول مرة بقريتى بحر البقر 4 وشهداء بحر البقر 2

10/23/2023 4:30:29 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن
إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدتين سكنيتين فى قريتى شهداء بحر البقر2 وبحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقريتين المدرجتين ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.



وأنهت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول تنفيذ شبكة الضغط البينى بقرية شهداء بحر البقر 2 بطول 1476 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
26175 متر شاملة فرعات المنازل، وفى قرية بحر البقر 4، تم تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 1470 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقى موجه HDD،
كما تم
تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال
9249 متر شاملة فرعات المنازل.



وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنها تعمل مع المواطنين
بالقريتين على الإسراع بإجراءات التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل الخاصة بهم على فاتورة الاستهلاك .



وأكد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1200 وحدة سكنية بالقريتين، وبتدفيع الغاز إلى القريتين فقد قامت الشركة بتشغيل الغاز الطبيعي لـ 16 قرية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.
















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