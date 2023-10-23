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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من الحل الدائم لمنظومة صرف صحى الأندلس

10/23/2023 4:30:29 AM
(MENAFN- Youm7) تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الأخيرة لمنظومة الصرف الصحي ضمن الحل الدائم لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الأندلس لخدمة ( فيلات - عمارات - الكمبوندات) من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى جنوب المستثمرين، لتصل لمحطة المعالجة بالمدينة ليتم حل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الأندلس نهائيا.



وأشار "الغيطي" إلى أنه تم التأكيد على حل مشكلة (طفح الصرف الصحى بحى الأندلس) الأمر الذى كان يشوه المظهر الحضارى للمدينة، وتلبيةً لطلبات السكان بتلك المنطقة.



وفي سياق متصل، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي القطاعات بالتجمع الثالث، حيث تم المرور على المحلية الثامنة " القطامية" لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من "أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش – ممرات".



وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، المرور على منطقة " مسلسل 10 سكن مصر والمحلية 10"، حيث أكد
ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات المطر ، كما تم التنبيه بشكل عام على جميع النواب ومعاونى رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والداخلية، وإزالة أى إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات، واستمرار الجولات لمتابعة جميع الأعمال بالمدينة.
















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