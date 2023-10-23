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وزير السياحة والآثار يشرح خطط الوزارة لتحقيق خطة الوصول لـ30 مليون سائح

10/23/2023 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) استعرض وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومحاور عمل خطة الوصول لجذب 30 سائح سنويًا بحلول عام 2028 وما يتطلبه ذلك من زيادة عدد رحلات الطيران والمنشآت الفندقية وغيرها.



وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان "الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز".



وتحدث عيسى عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة وصانع للسياسات والتأكد من تلقى الزائر والسائح ما وُعد به من تجربة سياحية متميزة، مؤكدًا أن القطاع السياحي الخاص هو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أسياسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني، من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.



وأشار الوزير لخطط الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة من خلال عدة وسائل ترويجية من بينها تنفيذ حملات مشتركة مع منظمي الرحلات، وتنظيم رحلات تعريفية وغيرها من وسائل الترويج والتسويق، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل فعال مع شركات الطيران المختلفة في العالم لحل أية مشكلات تواجههم لزيادة عدد مقاعد الطيران سنوياً لاستقبال الطلب المتوقع على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج تحفيز الطيران الجديد منذ مايو 2023.



كما أكد على أهمية العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد
مصر نموًا في أعداد الغرف الفندقية بنهاية عام 2024.
















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