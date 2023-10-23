شاهد لوحة الأقدام لعبد الهادى الجزار بعد بيعها فى مزاد لندن

(MENAFN
- Youm7) باعت دار سوثبى للفنون ، في لندن، في مزاد يحمل عنوان "فنون الشرق الأوسط- القرن الـ 21 "، العديد من لوحات رواد الفن التشكيلى، ومن أبرز اللوحات التى تم بيعها لوحة للفنان عبد الهادى الجزار.
ومن بين اللوحات التي تم بيعها لوحة " الأقدام" لعبد الهادى الجزار والتى يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 الف جنيه استرلينى، وبيعت بـ 22 الف جنيه استرلينى اى ما يعادل 825 الف جنيه مصرى.
لوحة عبد الهادى الجزار الاقدام
يعد الفنان التشكيلى عبد الهادى الجزار،
(الإسكندرية مارس 1925 - مارس 1966) من أهم رواد الحركة التشكيلية المصرية فى التصوير، وفى الآونة الأخيرة يتم الإعداد والتجهيز لكتالوج خاص بعنوان "المسبب" للفنان التشكيلى الراحل، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة لمحة من حياته.
لمع نجم عبد الهادي الجزار رغم حياته المهنية القصيرة بغزارة إنتاجه، ليكون من أهم الفنانين المصريين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أثّر تعليمه في مصر وفي الخارج بشدة على فنه وكيفية تطوره على مر عقدين من الزمن.
استخدم
الجزار أسلوب للمواضيع التقليدية والصوفية، أطلق عليها الناقد الفني صبحي الشاروني تسمية "الأساطير الشعبية"، بنمط تشخيصي واضح يؤكد على "الهوية المصرية" مع حس اجتماعي تجلى بالاهتمام بالفقراء والمهمشين.
وعرض الجزار في 1952 و1956 و1960 في بينالي البندقية كفنان رسمي من مصر، وحصل على منح دراسية من الحكومة للعمل والدراسة.
MENAFN23102023000132011024ID1107285595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.