شاهد لوحة الأقدام لعبد الهادى الجزار بعد بيعها فى مزاد لندن

MENAFN - Youm7) باعت دار سوثبى للفنون ، في لندن، في مزاد يحمل عنوان "فنون الشرق الأوسط- القرن الـ 21 "، العديد من لوحات رواد الفن التشكيلى، ومن أبرز اللوحات التى تم بيعها لوحة للفنان عبد الهادى الجزار.



ومن بين اللوحات التي تم بيعها لوحة " الأقدام" لعبد الهادى الجزار والتى يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 الف جنيه استرلينى، وبيعت بـ 22 الف جنيه استرلينى اى ما يعادل 825 الف جنيه مصرى.



لوحة عبد الهادى الجزار الاقدام

يعد الفنان التشكيلى عبد الهادى الجزار،

(الإسكندرية مارس 1925 - مارس 1966) من أهم رواد الحركة التشكيلية المصرية فى التصوير، وفى الآونة الأخيرة يتم الإعداد والتجهيز لكتالوج خاص بعنوان "المسبب" للفنان التشكيلى الراحل، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة لمحة من حياته.

لمع نجم عبد الهادي الجزار رغم حياته المهنية القصيرة بغزارة إنتاجه، ليكون من أهم الفنانين المصريين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أثّر تعليمه في مصر وفي الخارج بشدة على فنه وكيفية تطوره على مر عقدين من الزمن.

استخدم

الجزار أسلوب للمواضيع التقليدية والصوفية، أطلق عليها الناقد الفني صبحي الشاروني تسمية "الأساطير الشعبية"، بنمط تشخيصي واضح يؤكد على "الهوية المصرية" مع حس اجتماعي تجلى بالاهتمام بالفقراء والمهمشين.

وعرض الجزار في 1952 و1956 و1960 في بينالي البندقية كفنان رسمي من مصر، وحصل على منح دراسية من الحكومة للعمل والدراسة.