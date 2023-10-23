بيع لوحة الصلاة فى صحراء مصر بأقل من السعر المقدر.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) باعت دار سوثب للمزادات العالمية في لندن، ضمن مزاد "المستشرقين" العديد من اللوحات الفنية، التي منها لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، وكان يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى.

لوحة الصلاة فى الصحراء

كان الرسامون المستشرقون، ومن بينهم

أوتو بيلني، يميلون إلى تصوير المصلين المسلمين في مجموعة متنوعة من الأوضاع المختلفة داخل نفس اللوحة. كان من الممكن اتباع مراحل الصلاة بشكل متزامن من قبل جميع الحاضرين، إلا أن الفنانين بلا شك كانوا يرغبون في إظهار تنوع الأوضاع في صلاة المسلمين في إطار واحد. لذلك قام الفنان بـ"وصف أخلاق وعادات المصريين المعاصرين" (1836)، وصورت اللوحى الرجل الواقف يقول التكبير أو الدعاء إلى الله، وثلاثة آخرون راكعون يصلون التشهد، بينما يسجد اثنان من أصحابهم على الأرض في وضع السجود.

ومن بين اللوحات المباعة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.