بيع لوحة الصلاة فى صحراء مصر بأقل من السعر المقدر.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) باعت دار سوثب للمزادات العالمية في لندن، ضمن مزاد "المستشرقين" العديد من اللوحات الفنية، التي منها لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، وكان يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى.
لوحة الصلاة فى الصحراء
كان الرسامون المستشرقون، ومن بينهم
أوتو بيلني، يميلون إلى تصوير المصلين المسلمين في مجموعة متنوعة من الأوضاع المختلفة داخل نفس اللوحة. كان من الممكن اتباع مراحل الصلاة بشكل متزامن من قبل جميع الحاضرين، إلا أن الفنانين بلا شك كانوا يرغبون في إظهار تنوع الأوضاع في صلاة المسلمين في إطار واحد. لذلك قام الفنان بـ"وصف أخلاق وعادات المصريين المعاصرين" (1836)، وصورت اللوحى الرجل الواقف يقول التكبير أو الدعاء إلى الله، وثلاثة آخرون راكعون يصلون التشهد، بينما يسجد اثنان من أصحابهم على الأرض في وضع السجود.
ومن بين اللوحات المباعة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.
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