السكين.. تفاصيل تأملات سلمان رشدى فى محاولة اغتياله

(MENAFN
- Youm7) "السكين.. تأملات بعد محاولة قتل " كتاب يندرج ضمن فئة كتب السيرة الذاتية، للكاتب البريطانى العالمى سلمان رشدى، من المزمع أن يصدر فى أبريل المقبل، وفيه يقدم رؤيته وتفاصيل ما تعرض له.
فى أغسطس الماضى، تعرض سلمان رشدي للطعن على خشبة مسرح في غرب نيويورك، أدت إلى فقدانه للبصر فى إحدى عينيه،
وقال سلمان رشد عن كتابه المزمع صدره عن دار Penguin Random House: "كان هذا كتاباً ضرورياً بالنسبة لي لتأليفه: طريقة لتحمل مسؤولية ما حدث، والرد على العنف بالفن".
يقع كتاب "السكين.. تأملات بعد المحاولة" فى 256 صفحة،
عن دار نشر Random House، التى نشرت روايته "Victory City"، والتى صدرت قبل محاولة اغتياله.
الكاتب سلمان رشدى
وقال نيهار مالافيا، الرئيس التنفيذي لدار Penguin Random House، في بيان: إن "السكين.. تأملات بعد محاولة القتل كتاب لاذع، وتذكير بقوة الكلمات في فهم ما لا يمكن تصوره. تشرفنا بنشرها، وأذهلنا إصرار سلمان على رواية قصته، والعودة إلى العمل الذي يحبه.
تحدث رشدي البالغ من العمر 76 عامًا، مع مجلة نيويوركر عن محنته، وأخبر المحاور ديفيد ريمنيك في عدد فبراير أنه عمل بجد لتجنب "الاتهامات والمرارة" وكان مصممًا على "التطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء".
وقال إنه كان يجد صعوبة في كتابة الروايات، كما فعل في السنوات التي تلت الفتوى مباشرة، وأنه قد يكتب مذكرات بدلاً من ذلك. وكتب رشدي مطولا، وبضمير الغائب، عن الفتوى في مذكراته الصادرة عام 2012 بعنوان "جوزيف أنطون".
قال رشدي عن هجوم عام 2022 في مقابلة مع المجلة: هذا لا يبدو لي وكأنه شخص ثالث.. أعتقد أنه عندما يغرس شخص ما سكينًا فيك، فهذه قصة من منظور الشخص الأول. وهذه قصة "أنا".
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