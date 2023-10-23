السكين.. تفاصيل تأملات سلمان رشدى فى محاولة اغتياله

MENAFN - Youm7) "السكين.. تأملات بعد محاولة قتل " كتاب يندرج ضمن فئة كتب السيرة الذاتية، للكاتب البريطانى العالمى سلمان رشدى، من المزمع أن يصدر فى أبريل المقبل، وفيه يقدم رؤيته وتفاصيل ما تعرض له.

فى أغسطس الماضى، تعرض سلمان رشدي للطعن على خشبة مسرح في غرب نيويورك، أدت إلى فقدانه للبصر فى إحدى عينيه،

وقال سلمان رشد عن كتابه المزمع صدره عن دار Penguin Random House: "كان هذا كتاباً ضرورياً بالنسبة لي لتأليفه: طريقة لتحمل مسؤولية ما حدث، والرد على العنف بالفن".

يقع كتاب "السكين.. تأملات بعد المحاولة" فى 256 صفحة،

عن دار نشر Random House، التى نشرت روايته "Victory City"، والتى صدرت قبل محاولة اغتياله.

الكاتب سلمان رشدى

وقال نيهار مالافيا، الرئيس التنفيذي لدار Penguin Random House، في بيان: إن "السكين.. تأملات بعد محاولة القتل كتاب لاذع، وتذكير بقوة الكلمات في فهم ما لا يمكن تصوره. تشرفنا بنشرها، وأذهلنا إصرار سلمان على رواية قصته، والعودة إلى العمل الذي يحبه.

تحدث رشدي البالغ من العمر 76 عامًا، مع مجلة نيويوركر عن محنته، وأخبر المحاور ديفيد ريمنيك في عدد فبراير أنه عمل بجد لتجنب "الاتهامات والمرارة" وكان مصممًا على "التطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء".

وقال إنه كان يجد صعوبة في كتابة الروايات، كما فعل في السنوات التي تلت الفتوى مباشرة، وأنه قد يكتب مذكرات بدلاً من ذلك. وكتب رشدي مطولا، وبضمير الغائب، عن الفتوى في مذكراته الصادرة عام 2012 بعنوان "جوزيف أنطون".

قال رشدي عن هجوم عام 2022 في مقابلة مع المجلة: هذا لا يبدو لي وكأنه شخص ثالث.. أعتقد أنه عندما يغرس شخص ما سكينًا فيك، فهذه قصة من منظور الشخص الأول. وهذه قصة "أنا".