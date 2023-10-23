تكريم الفائزين بكشاف المترجمين.. وكرمة سامى تكشف تفاصيل المشروع صور

MENAFN - Youm7) ‎سلمت الدكتورة كرمة سامى، رئيس المركز القومى للترجم ، جوائز الفائزين فى مسابقة كشاف المترجمين، التى تم الإعلان عن نسخته التاسعة منذ أيام.

وقالت الدكتورة كرمة سامي، "ظهرت مبادرة كشاف المترجمين منذ عام ونصف، رغبة في اقتفاء أثر رفاعة الطهطاوي في رحلته النيلية عبر قرى محافظات مصر لاكتشاف المواهب المبكرة في الترجمة، وإرسالها للقاهرة للخضوع لبرنامج تدريبي مكثف يؤهلهم لترجمة الأعمال المهمة التي يختارها رفاعة الطهطاوي لسد النقص الشديد وقتئذ في العديد من المجالات المعرفية في الثقافة العربية".الفائزين فى مسابقة كشاف المترجمين

‎كما أطلق المركز عدة نسخ من كشاف المترجمين احتفالًا بالأعياد القومية للمحافظات أو احتفالًا بيوم أفريقيا أو بمئوية الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات، وتخضع الترجمات للفحص لتحديد الفائزين الذين بموجب فوزهم يفتح لهم المركز الباب للتقدم بمقترحاتهم في الترجمة والتي ستعرض على الهيئة الاستشارية للمركز للاختيار من بينها ما يتناسب مع سياسة الترجمة في المركز.

‎وتمت التصفيات فى الترجمات من العربية وإليها دون التقيد بسن أو تخصص، وبناءً على جودة المقترح وكفاءة المتقدم به يتم التعاقد المباشر أو يخضع المتقدم لبرنامج تدريب ثقافي ولغوي يعتمد على معايير ثقافة المترجم وكذلك مهارته في الترجمة واستعداده ‎للبدء في مشروع معرفي يحقق به أهداف عمله كمترجم، ‎وتهدف مبادرة كشاف المترجمين الى اكتشاف المواهب المبكرة في الترجمة يكون بها المركز كتيبة من المترجمين دعمهم الوحيد هو الكفاءة.

خلال تسليم الجوائز





‎جدير بالذكر أن المركز قدم

في هذا اللقاء تقليدًا جديدًا وهو محاضرة "رفاعة" التي ألقتها على الفائزين الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف وجاءت بعنوان: "الترجمة وإنتاج المعرفة"، ‎والدكتورة لبنى عبد التواب واحدة من أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في مصر، ومن أكبر المترجمين من العربية إلى الإنجليزية، وقدمت

مشروعها الدكتورة رانية علام بعرض علمي لإنجاز

الدكتورة لبنى في فن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، وتم تكريم الفائزين في نسخ كشاف المترجمين :النسخة الثانية (أفريقيا)، النسخة الثالثة (الإسكندرية )،النسخة الرابعة (القليوبية) والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).

جانب من الحفل





أولا: مسابقة "كشاف المترجمين"، النسخة الثانية، إفريقيا. جرى تخصيص المسابقة للاحتفال باليوم العالمي لقارة إفريقيا، وكانت أسماء الفائزين كالتالي:

1. محمود محمد غرابيل

2. علاء أحمد محمد سعيد

3. أماني جاد الله رشيدي

4. ياسمين عبد الحميد هاشم

5. أسماء رجب محمد الشافعي

6. شريهان مدحت أبو علي

ثانيا: مسابقة "كشاف المترجمين" النسخة الثالثة، الإسكندرية، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، وكانت أسماء الفائزين كالتالي:

1. سلمى رضا محمد ثابت

2. شريهان مدحت حسين حسن

3. رنا طارق محمود سالم

4. أسماء رجب الشافعي

5. تامر مبروك السيد الهلالي

6. دعاء صلاح محمد المصلحي

7. رحاب محمد مصطفى إبراهيم

8. خديجة محمد زكي مصطفى

9. سما أشرف السيد العجمي

10. فيروز عزت شاكر جورجي

11. عبير طلعت محمد السيد

12. فاطمة الزهراء محمد عبدالجواد

13. فاطمة الزهراء عماد حنفى

14. ليلى أحمد السيد إبراهيم

15. مروة زناتي عثمان بطاح

16. فاطمة أحمد حسن سيد

17. نورهان دياب عبدالمنعم دياب

ثالثًا: مسابقة "كشاف المترجمين"، النسخة الرابعة، محافظة القليوبية، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، وكانت أسماء الفائزين كالتالي:

1. منال ممدوح يوسف أحمد

2. دعاء صلاح محمد المصلحي

3. زينب عبد المحسن جمعة

4. آية نبيل عبد المعطي

5. فاطمة السيد إبراهيم

6. ميرفت محمد متولى

7. رشا عماد الدين سيد

رابعًا: مسابقة "كشاف المترجمين"، النسخة الخامسة، لطيفة الزيات، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات، وكانت أسماء الفائزين كالتالي:

1. بسمة فوزي محمد أحمد

2. أيمن عباس السيد

3. تامر عادل عويس