5 مميزات جديدة من إنستجرام يمكنك تجربتها الآن.. اعرف أبرزها

MENAFN - Youm7) قدم تطبيق إنستجرام المملوك لـ Meta ميزات جديدة لجذب الجيل "Z" وسيبدأ إنستجرام في اختبار الميزات الجديدة قريبًا وقد يطلقها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لموقع gadgets360.

ستتضمن الميزات الإبداعية الجديدة تذكيرات لأعياد الميلاد وملاحظات صوتية وملاحظات فيديو من خلال صور شخصية وقوائم متعددة للقصص، ووفقًا للشركة، فإن هذه الميزات ستساعد الجيل الجديد على التعبير عن إبداعاتهم في التطبيق ومشاركة المحتوى بسهولة أكبر.

وكشفت الشركة عن ميزات إنستجرام الجديدة في حدث Meta

في دلهي، التي تستهدف الجيل Z بشكل خاص.

ميزات جديدة على إنستجرام: ميزة عيد ميلاد

يتيح إنستجرام بالفعل للمستخدمين الاحتفال بأعياد ميلاد أحبائهم، ومع الميزة الجديدة، سيسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بمساعدة أصدقائهم على تذكر أعياد ميلادهم، حيث يمكنهم القيام بذلك عن طريق إضافة صور أو تأثيرات جديدة مثل قصاصات الورق إلى صورة ملفهم الشخصي.

إضافة الملاحظات

يسهل انستجرام أيضًا على المستخدمين إضافة الملاحظات، يمكن أن تكون إما ملاحظة صوتية أو ملاحظة فيديو ذاتية، وقد اكتسبت الملاحظات شعبية كبيرة على التطبيق، مما أتاح للمستخدمين مشاركة التحديثات مع بعضهم البعض بطريقة سريعة، وهي متاحة في قسم الرسائل المباشرة أعلى الرسائل، وستتيح ميزة الملاحظات الصوتية الجديدة للمستخدمين إجراء تسجيل صوتي كملاحظة، بينما ستسهل ميزة Selfie Video Notes

تسجيل مقطع فيديو قصير كملاحظة لمدة 24 ساعة.

القوائم المتعددة

وفي الوقت نفسه، يوصف التطبيق بالقوائم المتعددة في القصص باعتبارها الميزة الأكثر انتظارًا، حتى الآن، كان المستخدمون قادرين على إنشاء قائمة بأصدقائهم المقربين الذين أرادوا اختيار القصص معهم، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء قوائم متعددة في القصص، مثل قائمة لأصدقائهم في الجامعة، وأخرى لرفاقهم في المكتب، وما إلى ذلك، إن إنشاء قوائم متعددة سيسمح للمستخدمين بفصل اختيار الأشخاص الذين يمكنهم عرض أي قصة معينة.

استطلاعات الرأي بدأإنستجرامفى السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، ما يمنح منشئي المحتوى طريقة أخرى للاستفادة من المحتوى الخاص بهم لمزيد من التفاعل.وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن الاختبار لقناة البث الخاصة به، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الموجز العادية وReels،إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، قال في تحديثه الخاص إنه سيتم "طرحه للجميع قريبًا"، وفقا لتقرير انجادجيت.

إذا كنت لا ترغب في نشر تحديث سريع لقصصك، فهناك مكان جديد للقيام بذلك، حيث أعطى يوكي مثالاً على أنه إذا كان شخص ما يتسكع مع أصدقائه، فيمكنه تسجيل ومشاركة مذكرة صوتية قصيرة مدتها 15 ثانية ليراها الأصدقاء، مصحوبة بفيديو سيلفي.