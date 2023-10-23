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كيف يمكنك دمج ملفات PDF بطريقة سهلة في 6 خطوات

10/23/2023 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) تعد ملفات PDF واحدة من أبرز تنسيقات الملفات التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم، لكن في بعض الأحيان يحتاج البعض منا إلى تعديل أو دمج هذه الملفات، كما أنها قد تشكل تحديًا كبيرًا عند العمل مع أنظمة تشغيل مختلفة.



وسواء كنت من مستخدمي Mac أو Windows، فقد قمنا بتقسيم خطوات دمج ملفات PDF الخاصة بك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، وإليك كيفية القيام بذلك باستخدام أي جهاز كمبيوتر لديك:



الخطوة 1: قم بتنزيل تطبيق PDFgear، قم بتثبيت التطبيق.



الخطوة 2: بمجرد تثبيته، افتح PDFgear ستظهر لك بعد ذلك شاشة القائمة الرئيسية التي تعرض جميع أدوات تحرير PDF الخاصة بـ PDFgear.



الخطوة 3: ثم حدد زر دمج PDF ثم في شاشة دمج PDF التي تظهر، حدد إضافة ملفات .



الخطوة 4: اختر ملفات PDF التي تريد دمجها ثم حدد فتح .



الخطوة 5: بمجرد ظهور الملفات المحددة في تطبيق PDFgear، ابحث عن مربع النص اسم ملف الإخراج ، في مربع النص هذا، قم بتحرير اسم ملف PDF الذي سيتم دمجه قريبًا إلى ما تريد.



الخطوة 6: ثم حدد زر الدمج الأحمر .



بمجرد اكتمال دمج ملفات PDF المحددة، سيظهر لك تلقائيًا موقع ملف PDF الجديد ، من هنا يمكنك فتح وعرض ملف PDF المدمج حديثًا.














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