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آبل توفر قريبًا ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون وآيباد

10/23/2023 4:30:19 AM
(MENAFN- Youm7) في حين يبدو أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت قد تبنت الذكاء الاصطناعي بالكامل، فقد حافظت شركة أبل على مسافة بعيدة عن التكنولوجيا، أو على الأقل لم تستخدم الكلمة في عروضها التقديمية.



ولكن وفقًا للتقارير، تخطط شركة آبل لتطوير ميزات لمجموعة كاملة من الأجهزة، والتي قد تشمل آيفون وآيباد وغيرها.



قد لا يكون هذا شيئًا جديدًا في حد ذاته، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، إن الشركة تستخدم نماذج الآلات في Siri التي تعمل على تشغيل الميزات الذكية في آيفون وآيباد وماك بوك وغيرها. أحد إصدارات الذكاء الاصطناعي الجديرة بالملاحظة من آبل هو نظام التصحيح التلقائي المحسّن في iOS 17.



وفقًا لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، فوجئ المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل بطفرة الذكاء الاصطناعي المفاجئة "وكانوا يتدافعون منذ أواخر العام الماضي للتعويض عن الوقت الضائع".



ونقل جورمان عن شخص مطلع على الأمر قوله: "هناك الكثير من القلق بشأن هذا الأمر ويعتبر خطأً كبيرًا جدًا داخليًا".



زعمت التقارير بالفعل أن شركة آبل قامت ببناء نموذج لغوي كبير خاص بها يسمى Ajax وطرحت برنامج دردشة يسمى "Apple GPT" داخل الشركة لاختبار وظائفه.



ستنظر شركة آبل فيما إذا كانت التكنولوجيا التي طورتها تتساوى مع المنافسة وكيف ستدمجها في منتجاتها.



ويزعم جورمان أيضًا أن نائبي رئيس شركة أبل المسؤولين عن الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، جون جياناندريا وكريج فيديريجي، يقودان هذه الجهود. لديهم أيضًا إيدي كيو، رئيس الخدمات، في فريقهم والذي هو في طريقه لإنفاق حوالي مليار دولار سنويًا على تطوير التكنولوجيا.



يأتي ذلك في حين لم يحدد "جورمان"، أي جهاز أو أجهزة محددة ستحصل على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنه يتحدث عن نسخة أكثر ذكاءً من Siri يتم دمجها في جميع منتجات آبل تقريبًا، ويمكن استنتاج أن المنتجات قد تشمل أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك وغيرها.



يُشار إلى كل من جياناندريا وفيديريجي على أنهما "الراعيان التنفيذيان" للدفعة التوليدية للذكاء الاصطناعي. وبينما يُقال إن جياناندريا يبحث في تطوير التكنولوجيا الأساسية لنظام جديد للذكاء الاصطناعي، فإن فريقه يعمل على سيري بطريقة ستنفذه بعمق.



وزعم التقرير أيضًا أن هذه النسخة الأكثر ذكاءً من Siri قد تكون جاهزة في أقرب وقت من العام المقبل، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن التكنولوجيا قد تعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل عبر خط إنتاجها.



يعمل فيديريجي مع مجموعة هندسة برمجيات تعمل على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإصدار التالي من iOS.



ويدعي جورمان أن فرق هندسة البرمجيات في أبل تتطلع أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوات التطوير مثل Xcode، وسيساعد ذلك المطورين على كتابة تطبيقات جديدة بسرعة أكبر.



يسعى إيدي كيو لإضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك آبل ميوزيك لقوائم التشغيل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا (على غرار سبوتيفاي)، بالإضافة إلى تطبيقات الإنتاجية الخاصة بالشركة.
















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