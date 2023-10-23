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تقرير أممي: ارتفاع عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية

10/23/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال تقرير أممي صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية اليوم الاثنين إن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد ارتفاعا.
ومنذ 7 تشرين الأول، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي 21 تشرين الأول، هاجم مستوطنون مسلحون، من بؤرة ميتريم الاستيطانية، عائلات فلسطينية في تجمع خربة الرثيم الرعوي (الخليل)، حيث قاموا بتخريب مبنى سكني وملجأ للحيوانات ولوحة شمسية.
ونتيجة لذلك، هربت عائلة فلسطينية مكونة من 16 فردا، بينهم 8 أطفال، من المنطقة بعد أن هددهم مستوطنون بالسلاح.
وفي الضفة الغربية أيضا، قتلت القوات الإسرائيلية خلال 36 ساعة الماضية، سبعة فلسطينيين، من بينهم اثنان في غارة جوية في جنين، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 91، من بينهم 27 طفلا.
وأصابت القوات الإسرائيلية، خلال نفس الفترة، 1,696 فلسطينيًا، من بينهم 157 طفلاً على الأقل فيما أصيب 38 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين.
--(بترا)

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