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استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين شمال رام الله

10/23/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الاثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.
وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول الحالي إلى 95 شهيدا.

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