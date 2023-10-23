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مذيع الجزيرة يطرد صحفيا إسرائيليا ردد أكاذيب قطع الرؤوس -(فيديو)

10/23/2023 4:26:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طرد مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان صحفيا إسرائيليا على الهواء مباشرة؛ بسبب إصراره على ترديد أكاذيب ثبت عدم صحتها بشأن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.
وبدأ الصحفي الإسرائيلي عيدان رونين حديثه -في برنامج“غزة.. ماذا بعد؟” الذي بثته الجزيرة اليوم الأحد- بترديد مزاعم عن قيام كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية“طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ولم يتوقف الضيف الإسرائيلي -الذي قدم على أنه إعلامي ومحلل شؤون الشرق الأوسط- عند هذا الحد فحسب، بل رفع صورة غير واضحة لمحاولة تضليل وخداع المشاهدين، قبل أن يقاطعه كريشان بحزم قائلا:“لسنا مستعدين لسماع أكاذيب.. عرف العالم جميعا أنها كذبة.. لقد استمعنا أكاذيب بما فيه الكفاية”.
وأكمل قائلا:“سيد رونين.. شكرا جزيلا.. انتهت المقابلة”.

يذكر أن البيت الأبيض تراجع مؤخرا عن تصريحات للرئيس جو بايدن أعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتائب القسام على مستوطنات وقواعد وثكنات غلاف غزة.
وكان بايدن قال خلال اجتماعه مع زعماء الطائفة اليهودية في البيت الأبيض إنه لم يكن يعتقد أنه“سيرى صورا لإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال”.
ونقلت صحيفة“واشنطن بوست” عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه“لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أميركي رأى أي صور أو تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بشكل مستقل”.
واضطر العديد من الصحفيين في أميركا للاعتذار عن تناول هذه الكذبة بعدما ثبت عدم صحتها وعدم وجود أي دليل عليها.

من جانبها، بثت كتائب القسام مقاطع مرئية تثبت تعاملها الإنساني مع أطفال إسرائيليين يوم اقتحام مستوطنات غلاف غزة، كما أطلقت سراح مستوطنة وطفليها كانت قد احتجزتهم خلال المعركة.
في المقابل، تواصل اقتراف مجازر ومحرقة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 4700 مواطن، منهم 1873 طفلا و1023 سيدة منذ 7 أكتوبر الماضي، ونقلت وسائل الإعلام مشاهد مروعة لقتلهم على الهواء مباشرة دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية.

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