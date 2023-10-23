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مسؤول إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح 50 أسيرا

10/23/2023 4:26:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أنه من المحتمل أن تطلق كتائب القسام التابعة لحركة حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع قوله، إن حماس حذّرت من أن الاجتياح البري سيقلل من احتمالات إطلاق سراح الرهائن.

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