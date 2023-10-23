مسؤول إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح 50 أسيرا

مسؤول إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح 50 أسيرا
التاريخ
10/23/2023 4:26:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة
"نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أنه من المحتمل أن تطلق كتائب
القسام التابعة لحركة حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.
كما نقلت
الصحيفة عن مسؤول مطلع قوله، إن حماس حذّرت من أن الاجتياح البري سيقلل من
احتمالات إطلاق سراح الرهائن.
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