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إغلاق جزء من الطريق الملوكي في الكرك لإعادة تأهيله

10/23/2023 4:26:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إغلاق جزء من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي (من دوار انجاصه ولغاية البطوش مول) بهدف استكمال العمل بإعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الاسفلتية على الطريق وبالاتجاهين، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 24/10/2023 وحتى إشعارٍ آخر.

وسيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام تحويل حركة السير على الطريق إلى اشارة العدنانيه باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤته، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصر وقت ممكن.

وكانت الوزارة قد بدأت بمشروع اعادة تأهيل طريق مؤته-العدنانية ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية حيث بلغت نسبه الانجاز في كامل المشروع نحو 75٪؜ .

وسيتم في منطقة الاغلاق التي تمتد لنحو 800 متر تنفيذ أعمال وضع الطبقات النهائيه ( base course) بعدما تم الانتهاء من وضع طبقات Topping1+2

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية سالكي الطريق إلى التقييد بقواعد القيادة الامان والالتزام بالشواخص المرورية وبتعليمات رجال السير في مديرية الامن العام وكوادر الوزارة العاملة في الميدان .

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