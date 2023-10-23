إغلاق جزء من الطريق الملوكي في الكرك لإعادة تأهيله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إغلاق جزء من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي (من دوار انجاصه ولغاية البطوش مول) بهدف استكمال العمل بإعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الاسفلتية على الطريق وبالاتجاهين، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 24/10/2023 وحتى إشعارٍ آخر.
وسيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام تحويل حركة السير على الطريق إلى اشارة العدنانيه باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤته، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصر وقت ممكن.
وكانت الوزارة قد بدأت بمشروع اعادة تأهيل طريق مؤته-العدنانية ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية حيث بلغت نسبه الانجاز في كامل المشروع نحو 75٪ .
وسيتم في منطقة الاغلاق التي تمتد لنحو 800 متر تنفيذ أعمال وضع الطبقات النهائيه ( base course) بعدما تم الانتهاء من وضع طبقات Topping1+2
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية سالكي الطريق إلى التقييد بقواعد القيادة الامان والالتزام بالشواخص المرورية وبتعليمات رجال السير في مديرية الامن العام وكوادر الوزارة العاملة في الميدان .
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