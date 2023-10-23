غالبية الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة يديعوت
أحرونوت العبرية، إن 75 % من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
مسؤولية الإخفاق في حماية بلدات غلاف غزة.
وأضافت الصحيفة
أن 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة، لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية
الإخفاق الأمني.
وأكدت يديعوت
أحرونوت نزوح أكثر من 120 ألف إسرائيلي من مناطق على حدود لبنان وغلاف غزة.
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