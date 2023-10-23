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غالبية الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني

10/23/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن 75 % من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق في حماية بلدات غلاف غزة.

وأضافت الصحيفة أن 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة، لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الإخفاق الأمني.

وأكدت يديعوت أحرونوت نزوح أكثر من 120 ألف إسرائيلي من مناطق على حدود لبنان وغلاف غزة.

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