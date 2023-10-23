جلف أويل الشرق الأوسط تطلق مجموعة جديدة من منتجاتها الرائدة خلال الحدث السنوي للوكلاء والموزعين لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) نظمت شركة "جلف أويل" الشرق الأوسط الحدث السنوي المرموق للوكلاء والموزّعين لعام 2023، بالشراكة مع مجموعة النابودة، الموزع الرسمي لمنتجات "جلف أويل" في دولة الإمارات العربية المتحدة. أُقيم هذا الحدث الحصري في فندق جراند حياة دبي وجمع أكثر من 170 من عملاء الشركة الموقرين.

شكّلت الفعالية فرصة متميزة أتاحت للقادة العاملين في القطاع بناء شبكات من العلاقات المهنية مع عملائها، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمجموعة المتطورة الجديدة من زيوت محركات الديزل عالية الأداء للخدمة الشاقة، والتي تشمل "جلف سوبر فليت بروفيشنال"، و"جلف سوبرفليت سوبريم"، و"جلف سوبر ديوتي". تتميّز هذه المجموعة الجديدة بقدرتها على تحسين استهلاك الوقود، توفير فترات أطول لاستصفاء الزيت، وتقليل فترات التوقف عن العمل، وخفض تكاليف الصيانة.

بالتزامن مع إطلاق المنتج، شكّل الحدث السنوي للوكلاء والموزّعين منصة لتسليط الضوء على سعي شركة "جلف أويل" الدؤوب لتحقيق التميز. يسمح هذا الالتزام للشركة بمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع باستمرار، وتطوير الحلول المتقدمة التي تلبي متطلبات السوق المتنامية واحتياجات العملاء. وبفضل امتثالها الراسخ بقيم الجودة وسعيها الدؤوب للابتكار التكنولوجي، تحرص شركة "جلف أويل" على بذل أقصى الجهود للبقاء في الصدارة.

في ختام الحفل، قدّمت شركة "جلف أويل" جوائز تقديرية لعملائها المرموقين، تقديراً لتفانيهم والتزامهم، اللذان لم يساهما بتعزيز نمو الشركة فحسب، إنما أيضاً بتعميق علاقتهم، الأمر الذي يمثّل معياراً مثيراً للإعجاب لأقرانهم، ويتخطى جميع التوقعات.

لمحة عن شركة "جلف أويل" العالمية المحدودة

تعدّ "جلف أويل" كياناً مملوكاً بالكامل لمجموعة "هندوجا"، وهي واحدة من أكبر شركات تكرير وإنتاج وتسويق البترول المملوكة للقطاع الخاص، تملك عدة فروع في أكثر من 100 دولة حول العالم. تتمتع "جلف أويل" بتاريخ طويل من الابتكار وتشكّل روح الريادة المحرك الرئيس الذي لا يزال يوجّه العلامة التجارية منذ تأسيسها في عام 1901 وحتى اليوم. يتمثل نطاق الأعمال الرئيسي لشركة "جلف أويل" العالمية (GOI) في تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من زيوت التشحيم عالية الأداء والمنتجات المرتبطة بها لصالح مجموعة متنوعة من القطاعات. وتتولى "جلف أويل" العالمية منح التراخيص لشبكات بيع الوقود بالتجزئة الوطنية حول العالم ولديها شبكة دولية متنامية باستمرار، وتنتشر علامتها التجارية في أكثر من 1250 محطة. تتمتع "جلف أويل" بحضور دولي قوي في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمتلك مجموعة من مرافق المزج والمصانع المرخصة في جميع أنحاء العالم. وهي المساهم الأكبر في شركة "جلف أويل" لزيوت التشحيم المحدودة الهند (Gulf Oil Lubricants India Ltd)، المدرجة في بورصة بومباي. وتشمل الشركات التابعة لشركة "جلف أويل" العالمية أيضاً شركة "جلف أويل مارين"، التي تعمل على تزويد قطاع الشحن العالمي بزيوت التشحيم عبر 1100 ميناء حول العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: