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اعتماد آلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج

10/23/2023 4:17:54 AM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون آلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وذلك خلال لقائهم الدوري التاسع المنعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وتهدف اللجنة إلى العمل على توحيد المبادئ القضائية التي تصدر تجاه التشريعات الخليجية للوصول لتطبيقات متماثلة، فضلاً عن التنسيق بين دول مجلس التعاون لنشر وتبادل الموضوعات والمبادئ القضائية والقانونية، المستقرة منها والمستجدة والمتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز، ونشر البحوث والدراسات القضائية المتعلقة بقوانينها للاستفادة منها.

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