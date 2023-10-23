اعتماد آلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون آلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وذلك خلال لقائهم الدوري التاسع المنعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وتهدف اللجنة إلى العمل على توحيد المبادئ القضائية التي تصدر تجاه التشريعات الخليجية للوصول لتطبيقات متماثلة، فضلاً عن التنسيق بين دول مجلس التعاون لنشر وتبادل الموضوعات والمبادئ القضائية والقانونية، المستقرة منها والمستجدة والمتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز، ونشر البحوث والدراسات القضائية المتعلقة بقوانينها للاستفادة منها.
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