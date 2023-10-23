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هيئة الترفيه توقع مذكرات للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

10/23/2023 4:17:54 AM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت الهيئة العامة للترفيه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، شملت الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الإعلام، وأمانة منطقة الرياض، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون؛ لتسهيل الأعمال والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير المهام المشتركة بين الهيئة والأطراف الأخرى.
وشملت مذكرة تفاهم الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للطيران المدني تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني في مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه وفقا للاشتراطات النظامية ذات العلاقة، وتعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين لتسريع عملية التواصل، إضافة إلى العمل على تطوير سبل التعاون بين الجهتين فيما يخص جميع الخدمات التي تتطلبها الفعاليات في نطاق عمل الطيران المدني. وفي السياق ذاته وقعت هيئة الترفيه مذكرة تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تضمنت عددا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات بين الهيئتين ودعم إعداد الدراسات المشتركة لإجراءات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بالمملكة، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين، ورفع مستوى التنسيق والتكامل في البرامج التوعوية المشتركة، ودعم تخصيص مواقع مجهزة للفسح المؤقت داخل مراكز المعارض بالتعاون مع المنشآت المستضيفة. ونصت المذكرة على تشكيل فريق عمل لدراسة وتطوير الإجراءات، وتسهيل مشاركة العارضين الدوليين في المعارض والمؤتمرات المقامة بالمملكة، ووضع آلية للإدخال المؤقت للمنتجات المخصصة للعرض وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بالقواسم المشتركة بينهما في الأعمال الترفيهية التي تشهدها المملكة.
وفي المذكرة الخاصة بالتفاهم مع وزارة الإعلام اتفق الطرفان على تبادل الخبرات ونقل المعرفة ذات العلاقة، وتعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين؛ لتسريع عملية التواصل، والعمل على تطوير سبل التعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الإعلام. ووقعت الهيئة أيضا مذكرة تفاهم أخرى مع أمانة منطقة الرياض للعمل على إطار مشترك للتعاون من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة في عدة مجالات تشمل تهيئة البنية التحتية المناسبة من خلال المواقع الخاصة بالأمانة لإقامة فعاليات ترفيهية من شأنها تحقيق أهداف مجتمعية وترفيهية تسهم بجودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى التعاون لدعم وتطوير المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخدمية والتنموية في منطقة الرياض، وتبادل المعلومات والبيانات التي تدعم أنشطة الطرفين، وتسريع إصدار التراخيص اللازمة من الأمانة في مواقع فعاليات الهيئة.

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