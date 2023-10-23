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رحيل العلَّامة اللغوي الدكتور ف. عبد الرحيم مدير مركز الترجمات بمُجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

10/23/2023 4:17:51 AM
(MENAFN- Al Watan) غيَّب الموتُ الخميس الماضي العلامةَ اللغوي المحقِّق الأستاذ الدكتور ف. عبد الرحيم، عن ثلاثة وتسعين عامًا، قضاها في العلم والتعليم والتأليف والتحقيق.
وقد كان ضليعًا بدراسة الدَّخيل والمعرَّب في اللغة العربية، وأتقن عددًا كبيرًا من اللغات، وأشرف على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أكثر من 75 لغةً، ونشِطَ في تعليم العربية للناطقين بغيرها، ووضعِ المناهج والمقرَّرات النافعة لهم.
وكانت ولادة الدكتور عبد الرحيم في مدينة فانيامَبادي بولاية تامِل نادو في جنوبيِّ الهند، عام 1352هـ / 1933م، واشتهَرَت أسرتُه باسم مدينته (فانيامَبادي) وهو يقدَّم عندهم على اسم الشخص، فاختصره واقتصر منه على حرف الفاء، فعُرف باسم: الدكتور ف. عبد الرحيم.
تلقَّى تعليمَه الأوليَّ في مدينته، ثم تخصَّص في علوم العربية والإنكليزية والشريعة الإسلامية، فنال شهادةَ ماجستير في اللغة الإنكليزية وآدابها من جامعة مَدراس عام 1957م، واللقب الشرقيَّ (أفضل العلماء) في الدراسات الإسلامية واللغة العربية من الجامعة نفسها عام 1961م، وماجستير في اللغة العربيَّة وآدابها من جامعة عَليكرَه الإسلاميَّة عام 1963م.
ثم رحل إلى مصرَ أول عام 1964 والتحقَ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ومنها حصلَ على شهادة الماجستير عن موضوع (الكلمات الفارسية المعرَّبة) عام 1966م، ثم على الدكتوراه في أصول اللغة العربية عن دراسة كتاب الإمام أبي منصور الجواليقيِّ (المتوفَّى 540هـ) الشهير "المعرَّب من الكلام الأعجميِّ على حروف المعجم" عام 1973م.
وأتقن عددًا كبيرًا من اللغات واللهَجات، منها 14 لغةً شرقية وعالمية، هي: العربية، والإنكليزية، والأُردية، والفارسية، والهندية، والتاميلية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والتركية، والعبرية، والآرامية (السُّريانية)، والسنسكريتية، والإسبرنتو.
بدأ عمله في التعليم بعد تخرُّجه في الجامعة؛ محاضرًا في اللغتين العربيَّة والإنكليزية بجامعة مَدراس. ثم انتقل للعمل في جمهورية السودان بعد حصوله على الماجستير من جامعة الأزهر، فتولَّى رئاسةَ قسم اللغة الإنكليزية بجامعة أم درمان الإسلامية من 1966 إلى 1969م.
ثم رحلَ إلى المملكة العربية السعودية ليعمل مدرِّسًا في شُعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة، ووضعَ معظمَ مناهجها، وكان مديرًا للشعبة زمنًا. ودرَّس أيضًا مادَّة الأصوات واللهَجات العربية بكلية اللغة العربية بالجامعة نفسها، وأشرف على رسائلَ جامعية لطلَّاب الماجستير والدكتوراه. واستمرَّ عمله في الجامعة الإسلامية ستًّا وعشرين سنة من 1969 إلى 1995م. وأقام في أثنائها دورات في تعليم اللغة العربية برعاية جامعته، في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وباكستان، والهند، والفلبِّين. وأسهم في وضع نظام (معهد تعليم اللغة العربية) في إندونيسيا، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بالرياض.
وفي عام 1995م عُيِّن مديرًا لمركز الترجمات بمُجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوَّرة. وفيه أشرفَ على ما صدرَ من ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغات شتَّى، وبقي على رأس عمله إلى وفاته.
خلَّف الدكتور عبد الرحيم أكثرَ من أربعين كتابًا بالعربية والإنكليزية والأُردية، من أهمِّها وأشهرها: (القول الأصيل فيما في العربية من الدَّخيل)، و(سَواء السبيل إلى ما في العربية من الدَّخيل) استدرك على الجواليقي في الأول 500 كلمة، وفي الآخَر 400 كلمة. و(الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام)، و(معجم الدَّخيل في اللغة العربية الحديثة ولهَجاتها).
ووضع كتبًا كثيرة في تعليم العربية للناطقين بغيرها، من أذكرها كتابه (دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها) في 3 أجزاء، من مطبوعات الجامعة الإسلامية، ولقي قَبولًا كبيرًا، ولا يزال يدرَّس في عدد كبير من الدول.
ومن أشهر كتبه بالإنكليزية Europe Speaks Arabic (أوربا تتحدَّث العربية)، ويتناول فيه الكلماتِ العربيةَ الدخيلة في اللغة الإنكليزية، وفي عدَّة لغات أوربية أُخرى، ممَّا يُقرُّ فقهاءُ اللغات الأوربية بعروبتها.
ونشر غيرَ قليل من البحوث والمقالات في المجلات العلمية الرصينة؛ كمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ومجلة مجمع اللغة العربية الأردُنِّي، ومجلة الدراسات اللغوية، وفي ملحق التراث بصحيفة المدينة.
وبعد أربعة وخمسين عامًا من الإقامة في المدينة المنوَّرة، وبعد رحلة طويلة غنية بالعطاء، والزهد في الدنيا وما فيها، قضى الحقُّ قضاءه بوفاة العلامة الدكتور ف. عبد الرحيم عَزَبًا دون زوج ولا ولد، بعد مغرب يوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2023م. وصُلِّي عليه عقب صلاة الجمعة في اليوم التالي في المسجد النبوي الشريف، ودُفن في مقبرة البقيع. رحمه الله تعالى وعوَّض الأمَّة من أمثاله من العلماء العاملين الصادقين.

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