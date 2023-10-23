جي بي مورجان: النفط لن يرتفع طويلًا حال توسع الصراع بالشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) قال“جي بي مورجان”، إن المستثمرين يصرون على أن حدوث صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يمكن أن يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، ولكنهم يجب أن ينظروا إلى التراجع في الطلب العالمي على النفط.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية صدرت نهاية الأسبوع الماضي، أنه على الرغم من وجود مجال للقلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتوسع إلى صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أن تؤدي لارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة، وذلك حسبما نقل موقع“إنسايدر”.

وأضاف أنه حتى لو امتدت الحرب خارج حدودها الحالية فمن غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط، وأوضح أنه على الرغم من أن المخاوف الجيوسياسية دفعت خام برنت إلى نطاق أعلى 90 دولارًا للبرميل، إلا أنه يرى أن هذا الارتفاع مقيدًا نسبيًا.

وأشار إلى أن هناك دلائل ملموسة على أن أسعار النفط المرتفعة والتي تضخمت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة التي بدأت في تقليص استهلاك الوقود، وأضاف أيضًا أن الطلب على النفط انخفض في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية، وتراجع إجمالي واردات النفط الخام إلى باكستان وبنجلاديش وسريلانكا.

كما كتب محللو البنك:“إلى جانب الارتفاع قصير المدى الناجم عن العوامل الجيوسياسية، يظل نموذجنا الأساسي للنفط هو أن السحب الكبير من المخزون الذي لوحظ في الربع الثالث من العام الحالي سيؤدي إلى سوق متوازن إلى حد كبير في الربع الرابع، على أن ينهي خام برنت العام عند 86 دولارًا للبرميل”.

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