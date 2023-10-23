أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها في 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الإثنين، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.30 دولار إلى 1987.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 08:44 صباحاً بتوقيت القاهرة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 1975.47 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 23.44 دولار، فيما انخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.51% إلى 894.98 دولار للأوقية.
وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي -، وسط توقعات تباطؤ قراءة سبتمبر إلى 0.1% من 0.30% في أغسطس.
وتُظهر تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” توقع الأسواق بنسبة 98.5% إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الأول من نوفمبر، رغم إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب الأسبوع الماضي إلى اتباع سياسة الباب المفتوح إزاء القرارات المستقبلية للسياسة النقدية.
أرقام
MENAFN23102023000202011048ID1107285524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.