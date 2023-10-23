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أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها في 5 أشهر

10/23/2023 4:17:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الإثنين، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.30 دولار إلى 1987.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 08:44 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 1975.47 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 23.44 دولار، فيما انخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.51% إلى 894.98 دولار للأوقية.

وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي -، وسط توقعات تباطؤ قراءة سبتمبر إلى 0.1% من 0.30% في أغسطس.

وتُظهر تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” توقع الأسواق بنسبة 98.5% إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الأول من نوفمبر، رغم إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب الأسبوع الماضي إلى اتباع سياسة الباب المفتوح إزاء القرارات المستقبلية للسياسة النقدية.

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