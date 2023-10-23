شراكة بين السيادي السعودي وهيونداي لإنشاء مصنع سيارات في المملكة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هيونداي موتور، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
وستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70% في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش“ملتقى الأعمال السعودي الكوري” إنتاج 50.000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026.
ويشترط لإتمام الصفقة استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
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