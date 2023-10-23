شراكة بين السيادي السعودي وهيونداي لإنشاء مصنع سيارات في المملكة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هيونداي موتور، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70% في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.

وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش“ملتقى الأعمال السعودي الكوري” إنتاج 50.000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026.

ويشترط لإتمام الصفقة استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.