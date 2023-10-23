اتفاق بين قطر للطاقة وإيني لتوريد غاز مسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركتي قطر للطاقة وإيني، اتفاقا لمدة 27 عاما لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.
وسيورد الغاز الطبيعي المسال إلى“إف إس آر يو إيطاليا”، وهي وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، تقع في ميناء بيومبينو الإيطالي، حسبما ذكرت رويترز.
ومن المتوقع بدء عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في عام 2026 لمدة 27 عاما.
وسيكون مصدر الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة وإيني التي لها حصة بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر.
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