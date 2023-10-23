اتفاق بين قطر للطاقة وإيني لتوريد غاز مسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركتي قطر للطاقة وإيني، اتفاقا لمدة 27 عاما لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.

وسيورد الغاز الطبيعي المسال إلى“إف إس آر يو إيطاليا”، وهي وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، تقع في ميناء بيومبينو الإيطالي، حسبما ذكرت رويترز.

ومن المتوقع بدء عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في عام 2026 لمدة 27 عاما.

وسيكون مصدر الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة وإيني التي لها حصة بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر.