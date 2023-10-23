روش تستحوذ على تيلافانت هولدينجز في صفقة بـ7.25 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الرعاية الصحية السويسرية“روش”، اليوم الإثنين، استحواذها على“تيلافانت هولدينجز” في صفقة تصل قيمتها إلى 7.25 مليار دولار ستمنحها حقوق علاج أمراض التهاب الأمعاء.
وأوضحت“روش”، أنها ستدفع 7.1 مليار دولار، ومبلغًا آخر بقيمة 150 مليون دولار على المدى القريب للحصول على حقوق تطوير وتصنيع عقار“RVT-3101” – وهو علاج قيد التطوير لمرض التهاب الأمعاء – وتسويقه تجاريًا في الولايات المتحدة واليابان.
وأضافت أن“تيلافانت” تنتج أدوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء وهي بصدد تطوير علاج جديد واعد للمرضى الذين يعانون من مرض كرون.
وبمجرد الحصول على الحقوق الكاملة لعقار“RVT-3101” تهدف“روش” إلى بدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية والتي ستتضمن اختبارات سريرية على مئات أو آلاف المرضى.
جدير بالذكر، أن“تيلافانت” مملوكة حاليًا من قبل“فايزر”حصة 25%، و”رويفانت ساينسز” التي تمتلك 75% منها.
أرقام
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