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روش تستحوذ على تيلافانت هولدينجز في صفقة بـ7.25 مليار دولار

10/23/2023 4:17:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الرعاية الصحية السويسرية“روش”، اليوم الإثنين، استحواذها على“تيلافانت هولدينجز” في صفقة تصل قيمتها إلى 7.25 مليار دولار ستمنحها حقوق علاج أمراض التهاب الأمعاء.

وأوضحت“روش”، أنها ستدفع 7.1 مليار دولار، ومبلغًا آخر بقيمة 150 مليون دولار على المدى القريب للحصول على حقوق تطوير وتصنيع عقار“RVT-3101” – وهو علاج قيد التطوير لمرض التهاب الأمعاء – وتسويقه تجاريًا في الولايات المتحدة واليابان.

وأضافت أن“تيلافانت” تنتج أدوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء وهي بصدد تطوير علاج جديد واعد للمرضى الذين يعانون من مرض كرون.

وبمجرد الحصول على الحقوق الكاملة لعقار“RVT-3101” تهدف“روش” إلى بدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية والتي ستتضمن اختبارات سريرية على مئات أو آلاف المرضى.

جدير بالذكر، أن“تيلافانت” مملوكة حاليًا من قبل“فايزر”حصة 25%، و”رويفانت ساينسز” التي تمتلك 75% منها.

أرقام

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