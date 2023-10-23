التضخم الأساسي في سنغافورة يتراجع إلى 3% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 3% مقارنة بـ3.4% خلال الشهر السابق عليه.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية، في حين ارتفعت أسعار منتجات العناية الشخصية والسلع الطبية بشكل أبطأ.

وقد ارتفع معدل التضخم العام في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 4.1% مقابل 4% خلال الشهر السابق عليه.

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