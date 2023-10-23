التضخم الأساسي في سنغافورة يتراجع إلى 3% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 3% مقارنة بـ3.4% خلال الشهر السابق عليه.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية، في حين ارتفعت أسعار منتجات العناية الشخصية والسلع الطبية بشكل أبطأ.
وقد ارتفع معدل التضخم العام في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 4.1% مقابل 4% خلال الشهر السابق عليه.
أ ش أ
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