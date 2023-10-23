3.7 مليار دولار قيمة العجز التجاري لكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية، بمقدار 4.6% على أساس سنوي، في أول 20 يوماً من شهر أكتوبر الجاري، بفضل ارتفاع شحنات السيارات والمنتجات البترولية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية” يونهاب”، أن قيمة الصادرات للبلاد بلغت 33.8 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر بالمقارنة مع 32.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.74 مليار دولار.
وأضافت: تراجعت الصادرات للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر بسبب سياسة التشديد النقدي للاقتصادات الكبرى والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي على خلفية انخفاض واردات الطاقة وتوقعت الحكومة حدوث تحول في الصادرات في أكتوبر على أقرب تقدير، حيث أظهر الطلب العالمي على أشباه الموصلات الكورية علامات على التعافي وتعهدت ببذل جهود شاملة لدعم المصدرين.
أ ش أ
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