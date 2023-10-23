Monday, 23 October 2023 01:22 GMT

3.7 مليار دولار قيمة العجز التجاري لكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري

10/23/2023 4:17:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية، بمقدار 4.6% على أساس سنوي، في أول 20 يوماً من شهر أكتوبر الجاري، بفضل ارتفاع شحنات السيارات والمنتجات البترولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية” يونهاب”، أن قيمة الصادرات للبلاد بلغت 33.8 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر بالمقارنة مع 32.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.74 مليار دولار.

وأضافت: تراجعت الصادرات للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر بسبب سياسة التشديد النقدي للاقتصادات الكبرى والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي على خلفية انخفاض واردات الطاقة وتوقعت الحكومة حدوث تحول في الصادرات في أكتوبر على أقرب تقدير، حيث أظهر الطلب العالمي على أشباه الموصلات الكورية علامات على التعافي وتعهدت ببذل جهود شاملة لدعم المصدرين.

أ ش أ

MENAFN23102023000202011048ID1107285519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث