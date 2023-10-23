3.7 مليار دولار قيمة العجز التجاري لكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية، بمقدار 4.6% على أساس سنوي، في أول 20 يوماً من شهر أكتوبر الجاري، بفضل ارتفاع شحنات السيارات والمنتجات البترولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية” يونهاب”، أن قيمة الصادرات للبلاد بلغت 33.8 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر بالمقارنة مع 32.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.74 مليار دولار.

وأضافت: تراجعت الصادرات للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر بسبب سياسة التشديد النقدي للاقتصادات الكبرى والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي على خلفية انخفاض واردات الطاقة وتوقعت الحكومة حدوث تحول في الصادرات في أكتوبر على أقرب تقدير، حيث أظهر الطلب العالمي على أشباه الموصلات الكورية علامات على التعافي وتعهدت ببذل جهود شاملة لدعم المصدرين.

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