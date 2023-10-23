الأسهم اليابانية تنخفض.. ونيكي يغلق دون 31 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق مؤشر نيكي أدنى حاجز 31 ألف نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البترول والفحم في ظل استمرار الوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.83% إلى 30999 نقطة في نهاية التداولات بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين أثناء الجلسة عند 30974 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.75% إلى 2238 نقطة.
وذكر ماكي سوادا الاستراتيجي لدى“نومورا سكيورتيز”، أن المخاوف بشأن احتمالية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ستواصل التأثير على سوق الأسهم اليابانية، حسبما نقلت“رويترز”.
وقادت أسهم شركات التنقيب عن النفط والفحم خسائر بورصة طوكيو بعد أن تراجعت بنسبة 2.79% و2.48%، يليها أسهم قطاع الحديد والصلب بانخفاض بلغ 2.22%.
أرقام
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