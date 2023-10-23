الأسهم اليابانية تنخفض.. ونيكي يغلق دون 31 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق مؤشر نيكي أدنى حاجز 31 ألف نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البترول والفحم في ظل استمرار الوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.83% إلى 30999 نقطة في نهاية التداولات بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين أثناء الجلسة عند 30974 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.75% إلى 2238 نقطة.

وذكر ماكي سوادا الاستراتيجي لدى“نومورا سكيورتيز”، أن المخاوف بشأن احتمالية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ستواصل التأثير على سوق الأسهم اليابانية، حسبما نقلت“رويترز”.

وقادت أسهم شركات التنقيب عن النفط والفحم خسائر بورصة طوكيو بعد أن تراجعت بنسبة 2.79% و2.48%، يليها أسهم قطاع الحديد والصلب بانخفاض بلغ 2.22%.

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