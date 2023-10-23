الين يختبر مستوى 150 للدولار مجددا.. وعوائد السندات تحرك الأسواق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسلطت الأضواء في آسيا، اليوم الإثنين، على الين الياباني بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لنحو 4.98%، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 5% الأسبوع الماضي إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأمريكي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0574 دولار.
وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.
وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار.
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