الين يختبر مستوى 150 للدولار مجددا.. وعوائد السندات تحرك الأسواق

MENAFN - Al-Borsa News) تسلطت الأضواء في آسيا، اليوم الإثنين، على الين الياباني بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لنحو 4.98%، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 5% الأسبوع الماضي إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأمريكي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0574 دولار.

وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار.