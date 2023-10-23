Monday, 23 October 2023 01:22 GMT

مشتريات محلية تدفع البورصة لارتفاع 0.98% في مستهل التعاملات

10/23/2023 4:17:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، ليسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 22344 نقطة مسجلًا قمة تاريخية جديدة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلي مستوى 6229 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.08% ليصل لمستوى 27492 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 102.7 مليون جنيه، من خلال تداول 19.4 مليون سهم، بتنفيذ 3.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 154 شركة مقيدة، ارتفع منها 40سهمًا، وتراجع 2 سهم، في حين لم تتغير أسعار 112سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.52 تريليون جنيه.

و توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 572.9 ألف جنيه و467.5 الف جنيه على التوالى، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 1 مليون جنيه.

MENAFN23102023000202011048ID1107285515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث