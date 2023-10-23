مشتريات محلية تدفع البورصة لارتفاع 0.98% في مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، ليسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 22344 نقطة مسجلًا قمة تاريخية جديدة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلي مستوى 6229 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.08% ليصل لمستوى 27492 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 102.7 مليون جنيه، من خلال تداول 19.4 مليون سهم، بتنفيذ 3.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 154 شركة مقيدة، ارتفع منها 40سهمًا، وتراجع 2 سهم، في حين لم تتغير أسعار 112سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.52 تريليون جنيه.

و توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 572.9 ألف جنيه و467.5 الف جنيه على التوالى، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 1 مليون جنيه.