مشتريات محلية تدفع البورصة لارتفاع 0.98% في مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعدت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، ليسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 22344 نقطة مسجلًا قمة تاريخية جديدة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلي مستوى 6229 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.08% ليصل لمستوى 27492 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 102.7 مليون جنيه، من خلال تداول 19.4 مليون سهم، بتنفيذ 3.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 154 شركة مقيدة، ارتفع منها 40سهمًا، وتراجع 2 سهم، في حين لم تتغير أسعار 112سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.52 تريليون جنيه.
و توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 572.9 ألف جنيه و467.5 الف جنيه على التوالى، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 1 مليون جنيه.
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